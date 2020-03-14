По месту жительства зарегистрированы всего 4,4 миллиона кыргызстанцев

В 2019 году прописку оформили 700 тысяч 958 кыргызстанцев. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

При этом по сравнению с 2018 годом число прописавшихся по стране снизилось на 61,9 тысячи человек.

Больше всего человек прописались в Ошской и Джалал-Абадской областях, а меньше всего — в Таласской и Нарынской. В Бишкеке в прошлом году прописались 75 тысяч 921 человек, в Оше — 36 тысяч 538.

По данным автоматизированной информационной системы «Адресно-справочное бюро», по месту жительства зарегистрированы 4 миллиона 404,7 тысячи кыргызстанцев.

По данным Национального статистического комитета, численность населения Кыргызстана составляет 6,5 миллиона человек. Фактически получается, что не зарегистрированными в стране остаются 2 миллиона человек, или 32,2 процента населения республики. Либо эти люди вовсе не проживают в стране.