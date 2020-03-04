13:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане функции по страховым взносам предлагают отдать ГНС

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают изменения в законы о Социальном фонде, государственном социальном страховании и Налоговой службе.

Документ предлагает объединить функции Социального фонда и Государственной налоговой службы по страховым взносам.

В законопроекте указано, что при проверке предпринимателей госорганы дважды просматривают одни и те же документы, подтверждают одни и те же показатели по факту выплаты дохода физическим лицам. Это, по данным инициаторов, приводит к дублированию затрат на администрирование и необоснованному увеличению проверок бизнеса.

«Передача функций сбора страховых платежей налоговым органам позволит применить современные, проверенные технологии и подходы налогового администрирования при сборах социальных отчислений, устранить дублирующие проверки, что положительно скажется на росте доходов и приведет к сокращению административных затрат», — указывается в законопроекте.

В документе указывается, что государство получит возможности по ограничению деятельности органов Соцфонда по использованию страховых средств в сомнительных схемах, а у ГНС появится реальная база данных по выписанным идентификационным номерам Соцфонда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145462/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Соцфонде 150 сотрудников попадут под сокращение из-за изменений в законе
Цифра дня. 32,4 миллиарда сомов страховых взносов собрали в Кыргызстане в 2019-м
Фискалов раскритиковали за слабую работу по взысканию долгов страховых взносов
Участники госзакупок смогут получать справку о долге по страховым взносам онлайн
У строительных компаний растут доходы, а соцотчисления — мизерные
В Кыргызстане хотят объединить патент и страховой полис
Налоговая ответила на критику Соцфонда: Не стоит будоражить опасениями
В Кыргызстане план по сбору налогов и страховых взносов в июле перевыполнили
Соцфонду предложили снизить тарифы, чтобы зарплату перестали платить в конвертах
Депутаты предлагают снизить страховые взносы, чтобы вывести бизнес из тени
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
13:28
В Соцфонде 150 сотрудников попадут под сокращение из-за изменений в законе В Соцфонде 150 сотрудников попадут под сокращение из-за...
13:09
В Кыргызстане функции по страховым взносам предлагают отдать ГНС
13:03
Местные выборы. Для бишкекчан крайне важна окружающая среда
12:41
В честь юбилея Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч сомов
12:13
ДТП произошло в жилмассиве «Ала-Тоо». Перевернулась легковушка