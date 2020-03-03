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Общество

ГКНБ провел обыск в офисе штаба в поддержку Садыра Жапарова

В офисе штаба в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова, расположенного в Бишкеке, проведен обыск. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, кабинет взломали сегодня утром.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg проинформировали, что обыск проведен в рамках досудебного производства зарегистрированного в ЕРПП факта покушения на насильственный захват власти.

«ГКНБ проводятся следственные действия, в том числе обыски и другие оперативные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями. Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова — экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145343/
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