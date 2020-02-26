Дело таможенников. В суде допрашивают свидетелей

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля старшего инспектора управления Таможенной службы Азата Биймырзаева.

На вопрос адвоката Кайрата Загибаева, свидетелями какого преступления они являются, Азат Биймырзаев ответил: «Честно говоря, сам не знаю».

«Сотрудники ГСБЭП показали мне письмо от директора таможни города Урумчи. Оно было на китайском языке, поэтому я не знаю его содержания. На документе не было герба, вернее, какая-то часть отсутствовала. Обычно мы получаем подобные письма по почте или факсу, а затем переводим их на русский язык. Подпись была на китайском языке. Подпись, как подпись», — сказал Азат Биймырзаев.

Свидетель предположил, что в ГСБЭП его вызвали как сотрудника международного управления таможни. Он отметил, что, если письмо из Китая получено на китайском языке, обычно его отправляют обратно и просят перевести на английский или русский языки.

Частный юрист, допрошенный на заседании Павел Шевченко тоже заявил, что не знает, зачем его вызвали в суд в качестве свидетеля.

«Я регистрировал ОсОО «Айхан». В 2010 году работал в частной юридической компании, которая представляла широкий спектр услуг, в том числе регистрацию фирм. Руководство мне отписало сделать регистрацию ОсОО, дальнейшая его судьба мне не известна. Кто подходил, кто был руководителем, я не помню. В нашей базе есть шаблоны, мы просто меняем данные. Это дело пяти минут», — сказал Павел Шевченко.

«Устав разрабатывал я на основании доверенности. Кто ее выписал не помню. Честно говоря, сам не знаю, зачем меня вызвали», — сказал он.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

В ГСБЭП заявляли, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов.

В числе обвиняемых Адамкул Жунусов, Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируются коррупция и халатность.