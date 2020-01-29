Кто находится в группе риска нового коронавируса из Китая, рассказала медик

Число погибших от коронавируса в Китае растет каждый день. По последним данным онлайн-карты, разработанной учеными, на сегодня 132 человека умерли, у более 6 тысяч диагностированы симптомы заболевания.

По словам завотделением Республиканской клинической инфекционной больницы Зарины Балтабаевой, нынешнее распространение коронавируса в Китае не первый случай.

«Это не новый вирус. Он встречается в арабских странах. Последний раз эпидемия была в 2012 году в Саудовской Аравии. В Китае это третья вспышка. В Африке и Ливии периодически бывают случаи вспышки коронавирусной инфекции», — заявила она накануне в прямом эфире GovoriTV.

Зарина Балтабаева отметила, что бить тревогу еще рано, поскольку показатель смертности составляет 3 процента. «ВОЗ объявляет эпидемию, если смертность 10 процентов. Больше 20 процентов — это уже пандемия», — добавила Зарина Балтабаева.

«Возрастной показатель скончавшихся от коронавируса: самый молодой — 49 лет, в основном от осложнений умирают люди старше 70 лет. В таком возрасте высок риск умереть и от обычного гриппа», — отметила медик.

Осложнениям и смертности подвержены люди в возрасте, с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. В частности те, кто страдают сахарным диабетом, астмой, хроническим бронхитом. Эти патологии провоцируют дальнейшие осложнения и могут привести к смерти. Зарина Балтабаева

Люди с крепким иммунитетом могут легко перенести болезнь, вызванную коронавирусом, на ногах, говорит медик, и даже не понять, что переболели.

Завотделением инфекционной больницы уточнила, что коронавирус поражает верхние и нижние дыхательные пути. Путь передачи воздушно-капельный и контактно-бытовой.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека. На сегодня число погибших от нового коронавируса в КНР выросло до 131 человека.