Признаки токсичного начальника. Как сработаться с менеджером-деспотом

Каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с руководителем-тираном. Хамство, звонки посреди ночи, порицание на глазах у коллег — это отличительные черты токсичного начальника. Где грань между требовательностью и тиранией и как жесткая управленческая политика влияет на продуктивность сотрудников?

Специалисты рассказали 24.kg, каковы признаки управленца-деспота и как сработаться с таким, если нет возможности и желания уходить из компании.

1 Начальник не слушает предложения и постоянно меня критикует. Что делать? Если работодатель систематически делает замечания, вероятно, вы не выполняете то, что от вас требуется или выполняете некачественно. Возможно, ваш руководитель просто не может сформулировать задание так, чтобы его поняли. В этом случае следует еще раз уточнить, переспросить. Лучше задать сто вопросов и добиться внятных ответов, чем переделывать бесконечно одну и ту же работу и прослыть в глазах начальника профнепригодным или умственно неполноценным.

2 Босс меня невзлюбил, он постоянно ко мне придирается. Как я могу исправить ситуацию? Если вы справляетесь со своей работой, достаточно компетентны, неконфликтны и морально устойчивы, вполне вероятно, что эти претензии носят необоснованный характер. Если не хотите увольняться, нужно искать точки соприкосновения с начальником. Не набиваться ему в друзья ни в коем случае, учитесь отделять личное от профессионального, а продемонстрировать, что вы можете больше и лучше. Показать, что вам можно доверить решить и более сложную задачу, но только в рамках своих обязанностей и профессиональных навыков. В противном случае, вы просто не справитесь с тем, что вам поручат и навсегда утратите доверие не только своего начальства, но и подведете компанию, в которой работаете. Тогда проблемы у вас будут не только с шефом, но и с коллегами, которых вы подставите своим хвастовством.

3 Как отличить начальника-самодура от строгого и требовательного руководителя? Истинный директор предприятия, независимо от формата его деятельности, обязан быть строгим. Иначе он не удержит дисциплину в коллективе. Компетентный шеф никогда не будет самоутверждаться за счет подчиненных. Унижать, оскорблять, переходить на личности — это себе позволяют только крайне непрофессиональные и недалекие люди, неожиданно для себя занявшие высокий кабинет. Начальник-самодур не слушает своих сотрудников, любит быть в центре внимания, никогда не бывает неправ, страдает нарциссизмом. Требовательный руководитель, напротив, всегда выслушает инициативы, поощрит за дельные предложения и не затянет с их реализацией. Компетентный глава компании стремится построить команду, правильно распределить обязанности между ее участниками и обозначить цели. Самодур, как правило, никогда не знает и не может четко объяснить, куда он ведет свое предприятие.

4 Могу ли я отказать начальнику, если он дает поручения во внерабочее время? Если задания не связаны с профессиональными обязанностями, то отказать руководителю в их исполнении сотрудник право имеет. Если же это не идет вразрез с компетенцией подчиненного, то он может настоять, чтобы эта работа была засчитана как сверхурочная. Если речь идет о поручениях личного характера, к примеру, помочь перетащить мебель, полить цветы или выгулять собаку, это расценивается как попытка руководства вмешаться в частную жизнь наемного служащего и попадает под понятие «нетрудовые отношения».

5 Шеф постоянно хамит и унижает меня при коллегах. Что делать? Хамство на публике — признак начальника-деспота. Если руководитель ведет себя так только в отношении одного сотрудника, это личная неприязнь, избавиться от которой можно одним способом — уволиться. Если же такое поведение типично для работодателя и он демонстрирует неуважение ко всем подчиненным, можно обратиться в профсоюзную организацию или к юристу и поставить вопрос о компетентности такого директора и его личных качествах как топ-менеджера.