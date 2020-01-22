Защита экс-мэров Бишкека обжаловала приговор Ленинского районного суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывших градоначальников Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев.

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«Основной аргумент защиты — невиновность наших подзащитных. Доказательная база отсутствует. Экспертиза, использованная в части эпизода со школой, — недопустимая, добытая непроцессуальным и непрофессиональным путем», — отметил он.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.