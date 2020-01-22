18:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Защита экс-мэров Бишкека обжаловала приговор

Защита экс-мэров Бишкека обжаловала приговор Ленинского районного суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывших градоначальников Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев.

Сюжет по теме
Дело Кубанычбека Кулматова

«Основной аргумент защиты — невиновность наших подзащитных. Доказательная база отсутствует. Экспертиза, использованная в части эпизода со школой, — недопустимая, добытая непроцессуальным и непрофессиональным путем», — отметил он.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141151/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора
Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова
Суд над экс-мэрами. Адвокат недоволен обвинительным приговором
Это маразм. Кубанычбек Кулматов высказался о решении суда по делу экс-мэров
Суд над экс-мэрами. Наказание с лишением свободы вынесли только Албеку Ибраимову
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Мурунку мэрлердин соту. Бүгүн өкүм чыгат
Суд над экс-мэрами Бишкека. Сегодня будет оглашен приговор
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову интересно наблюдать за поведением людей
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора
Популярные новости
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
17:52
Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают
17:14
Пропавшую без вести кыргызстанку нашли в СИЗО Москвы
16:45
Защита экс-мэров Бишкека обжаловала приговор
16:42
Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых
16:01
В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов