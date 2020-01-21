Адвокат просит у МВД доказательства причастности Азиза Батукаева к ОПГ

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

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Адвокат бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова рассказала 24.kg, что судья Эмиль Каипов удовлетворил ходатайство о проведении процесса в здании суда.

«Суд удовлетворил мое ходатайство о допросе следователей МВД Эркебека Аширходжаева и Азамата Жумабаева. Они должны явиться в суд, поскольку в деле имеются пробелы следствия. Кроме того, я намерена отправить адвокатский запрос в службу криминальной милиции МВД с просьбой указать состоит ли Азиз Батукаев на оперативно-превентивном учете как член ОПГ», — сказала Алия Турумбекова.

Адвокат объяснила, что в деле указывается, что обвиняемые незаконно освободили вора в законе из мест заключения. Однако законодательно в Кыргызстане такого понятия нет.

«Постановления суда о том, что Азиз Батукаев является членом ОПГ или вором в законе, нет», — отметила Алия Турумбекова.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.