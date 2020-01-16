Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент

Водитель маршрутного такси № 117 Токторбек Бердибаев прокомментировал обвинения в свой адрес. Видеоответ предоставили в управлении транспорта Бишкека.

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По словам мужчины, 14 января в 23.30 он закончил работу, высадил пассажиров и поехал в сторону дома. На пересечении улиц Киевской и Абдрахманова на остановке стояло около 10 человек. Один пожилой мужчина остановил водителя и попросил подвезти.

«Я сдал назад и впустил всех людей, при этом сказал, если вы будете согласны заплатить по 20 сомов, я довезу всех до 12-го микрорайона. Я уже был не на линии, а тариф поднял, чтобы возместить расходы на солярку. Все согласились, один парень стал возмущаться, что я нарушаю закон и что он будет платить только 12 сомов. Сказал, что напишет об этом в интернете и так далее. Я сказал, если кто-то не согласен, может выйти и ехать на такси. Я вернул всем по 20 сомов и уехал. В тот момент пассажиров с детьми не было», — рассказал Бердибаев.

Он отметил, что пассажиры на него не злились, а были недовольны молодым человеком, который отказался платить 20 сомов.

Напомним, на этой неделе водитель маршрутного такси № 117 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.