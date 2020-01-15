Митинг в поддержку Баткена. Шесть требований направлено Сооронбаю Жээнбекову

В Бишкеке сегодня прошел митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом. В акции приняли участие жители Баткенской области и гражданские активисты.
Никто из сотрудников аппаратов президента и правительства к участникам акции не вышел. Проигнорировали митинг и депутаты Жогорку Кенеша.
После завершения протеста собравшиеся направили обращение главе государства.
Сооронбаю Жээнбекову передали шесть требований:
- принять представителей местного населения;
- освободить задержанных четырех жителей села Кок-Таш, обвиненных в провокациях во время последнего инцидента на границе;
- создать народные дружины для обеспечения безопасности жителей приграничных районов;
- увеличить число пограничников и сотрудников силовых органов, улучшить их техническую оснащенность;
- дать особый статус приграничным регионам и вернуть институт губернаторства;
- освободить от должности вице-премьер-министра Жениша Разакова в связи с отсуствием доверия к нему.