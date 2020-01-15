Митинг в поддержку Баткена. Шесть требований направлено Сооронбаю Жээнбекову

В Бишкеке сегодня прошел митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом. В акции приняли участие жители Баткенской области и гражданские активисты.

Никто из сотрудников аппаратов президента и правительства к участникам акции не вышел. Проигнорировали митинг и депутаты Жогорку Кенеша.

После завершения протеста собравшиеся направили обращение главе государства.

Сооронбаю Жээнбекову передали шесть требований: