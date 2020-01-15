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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Митинг в поддержку Баткена. Шесть требований направлено Сооронбаю Жээнбекову

В Бишкеке сегодня прошел митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом. В акции приняли участие жители Баткенской области и гражданские активисты.

Никто из сотрудников аппаратов президента и правительства к участникам акции не вышел. Проигнорировали митинг и депутаты Жогорку Кенеша. 

После завершения протеста собравшиеся направили обращение главе государства.

Сооронбаю Жээнбекову передали шесть требований:

  • принять представителей местного населения;
  • освободить задержанных четырех жителей села Кок-Таш, обвиненных в провокациях во время последнего инцидента на границе;  
  • создать народные дружины для обеспечения безопасности жителей приграничных районов;
  • увеличить число пограничников и сотрудников силовых органов, улучшить их техническую оснащенность;
  • дать особый статус приграничным регионам и вернуть институт губернаторства;
  • освободить от должности вице-премьер-министра Жениша Разакова в связи с отсуствием доверия к нему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140552/
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