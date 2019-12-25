Сдавать документы на права и получать их теперь нужно в разных местах

Государственная регистрационная служба разделила отделы сдачи документов на водительские права и их получения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение приняли из-за большого потока обращений в госучреждение «Унаа» и для сокращения очередей. Теперь готовые водительские права можно получить в здании Центра обслуживания населения по адресу: улица Ауэзова, 1/5 (гипермаркет «Два прораба»).

Прием и оформление документов производят в отделе «Унаа» по адресу: село Лебединовка, проспект Победы, 121Б.

С 9 декабря начали прием анкет-заявлений на выдачу водительского удостоверения нового образца. Срок их изготовления составляет четыре рабочих дня без учета дня приема документов. О готовности документа заявитель получит СМС-уведомление на мобильный номер.

Ранее граждане жаловались на огромные очереди за правами и просили оптимизировать работу ГУ «Унаа».