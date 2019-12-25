18:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сдавать документы на права и получать их теперь нужно в разных местах

Государственная регистрационная служба разделила отделы сдачи документов на водительские права и их получения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение приняли из-за большого потока обращений в госучреждение «Унаа» и для сокращения очередей. Теперь готовые водительские права можно получить в здании Центра обслуживания населения по адресу: улица Ауэзова, 1/5 (гипермаркет «Два прораба»).

Прием и оформление документов производят в отделе «Унаа» по адресу: село Лебединовка, проспект Победы, 121Б.

С 9 декабря начали прием анкет-заявлений на выдачу водительского удостоверения нового образца. Срок их изготовления составляет четыре рабочих дня без учета дня приема документов. О готовности документа заявитель получит СМС-уведомление на мобильный номер.

Ранее граждане жаловались на огромные очереди за правами и просили оптимизировать работу ГУ «Унаа».
Ссылка:
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Срок действия временных водительских прав продлили до 15 февраля 2020 года
Выдачу прав и номеров автомобилей просят оптимизировать
Водительские права Леонида Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
В Кыргызстане упростили регистрацию авто и выдачу водительских прав
Новые водительские права. Что известно о компании-победителе «Гознак»
Новые водительские права в Кыргызстане начнут выдавать в конце ноября 2019 года
Сдавать экзамены и менять права теперь нужно по новому адресу
В ГРС уходят от ответа, сколько в стране осталось бланков водительских прав
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
25 декабря, среда
18:16
Сдавать документы на права и получать их теперь нужно в разных местах Сдавать документы на права и получать их теперь нужно в...
18:08
Развивать спорт, а не завидовать другим. Александр Крестинин о футбольном центре
18:04
Горсуд отклонил жалобу «Апрель ТВ» на запрет выхода в эфир
17:40
Футбольный центр в Бишкеке. Участки, предложенные мэрией, федерация отклонила
17:33
Срок действия временных водительских прав продлили до 15 февраля 2020 года