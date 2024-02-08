МИД: Кыргызские водительские удостоверения действительны в Казахстане

Кыргызские водительские удостоверения действительны в Казахстане. Об этом сообщили в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, обе страны являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, по которой участники взаимно признают водительские удостоверения, выданные на территории сторон.

«Наблюдаются отдельные факты несоблюдения положений международного законодательства сотрудниками региональной административной полиции Казахстана (автомобильной инспекции), которые рекомендуют обменять водительские удостоверения на казахский образец в соответствии с положениями внутреннего законодательства», — сказали в МИД.

Министерство обратилось с просьбой к казахской стороне провести информационно-разъяснительные мероприятия со структурными подразделениями МВД, находящимися в отдаленной дислокации, о действительности водительских удостоверений Кыргызской Республики на территории Казахстана.

«По итогам переговоров казахская сторона сообщила о необходимой информационной работе и попросила информировать о каждом подобном случае для совместного реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев заявил, что кыргызстанцам, у которых есть вид на жительство в Казахстане, запрещают ездить с отечественными правами.