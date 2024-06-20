В Токмаке четырем гражданам за взятку вернули водительские права

В Токмаке четырем гражданам незаконно вернули водительские права. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган установил, что должностные лица Токмакского горсуда и ОБДД ОВД, злоупотребляя служебным положением, за деньги вернули водительские удостоверения четырем гражданам, лишенным постановлением суда права управлять транспортом.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и направлено в следственное управление УГКНБ по Чуйской области.