Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова

Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентного давления на издания Kloop, «Азаттык» — авторов расследований и 24.kg, перепечатавшего материалы коллег.

«В данных материалах авторами раскрываются связи и действия высокопоставленных должностных лиц Кыргызстана, по многим признакам заслуживающих внимания не только правоохранительных и судебных органов Кыргызстана, но и международного сообщества, так как авторы представили достаточно сведений, указывающих на достоверность их происхождения», — отмечают в ассоциации.

В ответ 12 декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека вынес определение об аресте банковских счетов этих изданий по иску братьев — Искендера Матраимова, депутата парламента, и Райымбека Матраимова — бывшего заместителя главы Таможенной службы, Миновар Джумаевой — супруги Искендера Матраимова, Уулкан Тургуновой — супруги Райымбека Матраимова, а также общественного благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова.

Судебное решение было исполнено в тот же день. Такие непропорциональные и жесткие меры суд принял в нарушение принципа справедливого судебного процесса, тем самым способствуя воспрепятствованию деятельности изданий Kloop, «Азаттык» и 24.kg, а также разорению этих СМИ.

Безусловно, все, кого касаются обвинения, вправе оспаривать выводы журналистского расследования, но при этом власти Кыргызстана обязаны обеспечить условия равенства сторон для правовой оценки доказательств, представленных в расследовании, следуя принципам объективности, независимости и безопасности всех участников судебного разбирательства.

Суд также обязан учитывать, что один из участников этого журналистского расследования недавно был убит в центре Стамбула (Турция).