В столице пройдет акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог

На площади Ала-Тоо пройдет акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог. Организаторы предлагают горожанам прийти в масках.

«Акция молчаливая, не потому, что нам нечего сказать, а потому, что мы в масках из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Говорить за нас будут наши маски», — отмечают организаторы.

«Приходите в своих масках, приносите с собой маски для других, которые можно будет совместно с творческим сообществом разрисовать и расписать», — призывают они.

Как отмечается, цель акции — привлечь внимание к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха. Без анализа и сведений о качестве воздуха опасность загрязнения воздуха останется невидимой и непобедимой, считают организаторы.

Они требуют от властей предоставить открытые данные по ситуации о качестве воздуха, повысить энергоэффективность систем отопления и развивать возобновляемые источники энергии, снизить тарифы на электроэнергию в ночное время в отопительный период и провести газификацию районов с повышенным загрязнением воздуха, установить контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ, развивать систему общественного транспорта, запретить точечную застройку высотными зданиями и расширять зеленые зоны города и другое.

Акция пройдет 12 декабря в 12.00 на площади Ала-Тоо.