14:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В столице пройдет акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог

На площади Ала-Тоо пройдет акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог. Организаторы предлагают горожанам прийти в масках.

«Акция молчаливая, не потому, что нам нечего сказать, а потому, что мы в масках из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Говорить за нас будут наши маски», — отмечают организаторы.

«Приходите в своих масках, приносите с собой маски для других, которые можно будет совместно с творческим сообществом разрисовать и расписать», — призывают они.

Как отмечается, цель акции — привлечь внимание к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха. Без анализа и сведений о качестве воздуха опасность загрязнения воздуха останется невидимой и непобедимой, считают организаторы.

Они требуют от властей предоставить открытые данные по ситуации о качестве воздуха, повысить энергоэффективность систем отопления и развивать возобновляемые источники энергии, снизить тарифы на электроэнергию в ночное время в отопительный период и провести газификацию районов с повышенным загрязнением воздуха, установить контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ, развивать систему общественного транспорта, запретить точечную застройку высотными зданиями и расширять зеленые зоны города и другое.

Акция пройдет 12 декабря в 12.00 на площади Ала-Тоо.
Ссылка:
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень снова в районе Ошского
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе Ошского рынка уровень выше в шесть раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень отмечается в районе Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха. Депутаты предлагают провести внеочередную сессию БГК
Айтмамат Назаров: ТЭЦ Бишкека можно перевести на газ, но это дорого
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в два раза
Популярные новости
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Бизнес
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
9 декабря, понедельник
13:23
Сумоисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на Украине Сумоисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на Украи...
13:22
В столице пройдет акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог
13:10
Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
12:47
Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова
12:42
Граждане Узбекистана в Кыргызстане смогут проголосовать на выборах в олий мажлис