Дело о модернизации ТЭЦ. Между судьей и адвокатами произошла перепалка

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе заседания обвиняемый Сапар Исаков заявил, что суд не может перейти к прениям, не допросив эксперта Евгения Хафизова, который проводил расчеты на этапе реализации проекта ТЭЦ в 2015 году.

«Вы нас кормили завтраками, обещая, что Хафизов все же явится. Нет пояснения, где он. Вы довели до такой стадии, а теперь говорите, что поздно», — возмутился Сапар Исаков.

Другой обвиняемый Жанторо Сатыбалдиев также просил прокуроров перед прениями сторон руководствоваться законом и фактами при зачитывании обвинения.

«Мы столько аргументировали необходимость допроса Евгения Хафизова, а вы не обеспечили этого. Я призываю всех соблюдать законы. Вы должны аргументировать обвинение и представить факты, без них все будет считаться фарсом», — сказал он.

Судья Инара Гилязетдинова заявила, что обвиняемый Осмонбек Артыкбаев перечислил на расчетный счет 100 миллионов сомов.

Адвокаты Сапара Исакова возмутились информацией судьи и просили допросить Осмонбека Артыкбаева.

Между судьей и защитниками произошла перепалка.

«Мало ли, что вы хотите. На то и суд, чтобы принимать волевое решение», — отметила Инара Гилязетдинова.

Суд перешел к прениям сторон.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.