В какие дни кыргызстанцы отдохнут в 2020 году. Предварительные даты

Министерство труда и соцразвития Кыргызстана утвердило производственный календарь на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В календаре обозначены нерабочие праздничные дни:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

21 марта — народный праздник Нооруз;

7 апреля — День народной Апрельской революции;

1 мая — Праздник труда;

5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;

9 мая — День Победы;

31 августа — День независимости Кыргызской Республики;

7-8 ноября — Дни истории и памяти предков;

мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, определяемые по лунному календарю.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики вправе переносить выходные на другие дни», — отметили в ведомстве.

На выходные в 2020 году выпали 23 февраля, 8 марта, 21 марта, 9 мая, 7 и 8 ноября (в календаре отмечены красными цифрами со звездочками). Голубыми квадратами — возможные переносы выходных дней.

Фото Министерства труда и соцразвития. Производственный календарь — 2020

Переносы праздничных дней на рабочие утверждает постановлением правительство. На сегодня его еще нет.

Предпраздничные сокращенные дни: 6 января, 20 марта, 6 апреля, 30 апреля, 4 мая, 8 мая, 6 ноября и 31 декабря.