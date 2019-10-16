В какие дни кыргызстанцы отдохнут в 2020 году. Предварительные даты

Министерство труда и соцразвития Кыргызстана утвердило производственный календарь на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В календаре обозначены нерабочие праздничные дни:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 21 марта — народный праздник Нооруз;
- 7 апреля — День народной Апрельской революции;
- 1 мая — Праздник труда;
- 5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;
- 9 мая — День Победы;
- 31 августа — День независимости Кыргызской Республики;
- 7-8 ноября — Дни истории и памяти предков;
- мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, определяемые по лунному календарю.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики вправе переносить выходные на другие дни», — отметили в ведомстве.
На выходные в 2020 году выпали 23 февраля, 8 марта, 21 марта, 9 мая, 7 и 8 ноября (в календаре отмечены красными цифрами со звездочками). Голубыми квадратами — возможные переносы выходных дней.
Переносы праздничных дней на рабочие утверждает постановлением правительство. На сегодня его еще нет.
Предпраздничные сокращенные дни: 6 января, 20 марта, 6 апреля, 30 апреля, 4 мая, 8 мая, 6 ноября и 31 декабря.