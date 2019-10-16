13:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В какие дни кыргызстанцы отдохнут в 2020 году. Предварительные даты

Министерство труда и соцразвития Кыргызстана утвердило производственный календарь на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В календаре обозначены нерабочие праздничные дни:

  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 21 марта — народный праздник Нооруз;
  • 7 апреля — День народной Апрельской революции;
  • 1 мая — Праздник труда;
  • 5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;
  • 9 мая — День Победы;
  • 31 августа — День независимости Кыргызской Республики;
  • 7-8 ноября — Дни истории и памяти предков;
  • мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, определяемые по лунному календарю.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики вправе переносить выходные на другие дни», — отметили в ведомстве.

На выходные в 2020 году выпали 23 февраля, 8 марта, 21 марта, 9 мая, 7 и 8 ноября (в календаре отмечены красными цифрами со звездочками). Голубыми квадратами — возможные переносы выходных дней.

Министерства труда и соцразвития
Фото Министерства труда и соцразвития. Производственный календарь — 2020

Переносы праздничных дней на рабочие утверждает постановлением правительство. На сегодня его еще нет.

Предпраздничные сокращенные дни: 6 января, 20 марта, 6 апреля, 30 апреля, 4 мая, 8 мая, 6 ноября и 31 декабря.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Около 500 музыкантов исполнили «Маш ботой» в честь Дня комуза
В Кыргызстане новый праздник — День комуза
Президент Кыргызской Республики подписал Указ «О Дне комуза»
Как в Кыргызстане отметят в 2019 году День государственного языка
Международный день защиты детей. Как мэрия порадует маленьких бишкекчан
Мэрия Бишкека сократила расходы на праздничные мероприятия
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Что спрятано под ногами? Десять вопросов о недрах Кыргызстана. Тест
На радость всем. В День защиты детей в Оше снизили стоимость развлечений
Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на 1 июня
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
Итоги технического развития MegaCom за&nbsp;III квартал 2019 года Итоги технического развития MegaCom за III квартал 2019 года
16 октября, среда
12:52
В какие дни кыргызстанцы отдохнут в 2020 году. Предварительные даты
12:26
Более 10 тысяч квадратных метров жилья потеряла мэрия из-за слабых юристов
12:23
В Кыргызстане в каждой новостройке по две мечети. Депутаты вдруг забеспокоились
12:21
На заседании парламента присутствуют всего 12 депутатов
12:21
Как таксистов учили с людьми работать