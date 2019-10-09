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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест

Депутата парламента Асель Кодуранову отпустили под домашний арест до 9 декабря. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бакыт Автандил уулу.

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По его словам, такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека с учетом мнения следствия. Адвокат не намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

«Прокуратура просила, чтобы Асель Кодурановой ограничили права в общении с определенными людьми, а также пользовании телекоммуникационной связью. Защита настаивала на том, что необходимости в избрании меры пресечения нет, поскольку Уголовный кодекс не предусматривает это в обязательном порядке. В итоге суд вынес решение о домашнем аресте с временным ограничением. Моей подзащитной запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00», — сказал Бакыт Автандил уулу.

Напомним, Асель Кодурановой вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям: 43 часть 2 (организация преступления) и 244 часть 3 (захват заложников и удержание лица в целях принуждения государства совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как прямого или косвенного условия освобождения заложника) УК КР.
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