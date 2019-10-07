Кадыр Атамбаев планирует поступить в российскую аспирантуру. Обещает вернуться

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр прокомментировал 24.kg свой отъезд из страны. Он рассказал, что планирует поступить в аспирантуру в Москве.

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По его словам, он выезжает в Москву на неделю для того, чтобы собрать необходимые документы, которые после штурма 7 августа восстановил только в цифровом формате.

«Скорее всего, обучение пройду заочно — такой формат позволит больше времени проводить в Кыргызстане, тем более что тема связана с нашей страной», — сказал сын бывшего президента.

Тема диссертации Кадыра Атамбаева связана с географической закрытостью и сопряжена с промышленной политикой.

«Университет еще не выбрал. Вернусь через неделю, а обучение начну в следующем году. Моя специализация — государственно-частное партнерство, а тема диссертации станет немного новой для меня», — добавил Кадыр Атамбаев.