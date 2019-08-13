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Общество

Сын Атамбаева о том, что, помимо сторонников, были маргиналы и чего от них ждать

Сын бывшего президента страны Кадыр Атамбаев рассказал, что в селе Кой-Таш, помимо сторонников отца, было много маргиналов. Об этом он рассказал в интервью газете «Новые лица».

«Вышли не только наши сторонники. Вышло много маргиналов, которые хотели воспользоваться ситуацией», — сказал сын бывшего главы государства, комментируя беспорядки 7-8 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева.

По мнению Кадыра Атамбаева, эти люди могут дать показания против отца.

«Сейчас эти маргиналы скажут что угодно, обвинят кого угодно, чтобы их только отпустили, — отмечает Кадыр Атамбаев. — Вы же видите, как давали показания против отца по делу Батукаева, когда люди сидели в СИЗО ГКНБ по два месяца. Сейчас будет так же».

Во время событий в Кой-Таше Кадыр Атамбаев вместе с матерью Раисой Атамбаевой отдыхал на Иссык-Куле.
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