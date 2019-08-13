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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Кадыр Атамбаев о давлении на мать и мести властей в кокандском стиле

Сын бывшего президента Кадыр Атамбаев прокомментировал события, произошедшие после штурма резиденции его отца. Интервью он дал газете «Новые лица».

Кадыр Атамбаев подчеркнул, что давление на его мать Раису Атамбаеву перешло все границы.

«Когда вы видите, в каком свете представляют все. Когда представляют в таком свете, как будто она серый кардинал, которая действовала вместе с Манасом Арабаевым... Который, кстати, в своих показаниях моргает сто раз... Это бред... Бред», — сказал сын Алмазбека Атамбаева.

Он рассказал, что его брат Сейит был в Кой-Таше в первый день событий (7 августа) при разгоне. У него поломаны два пальца на ноге, он просто ковылял.

Кадыр Атамбаев отметил, что братья Атамбаевы дали подписку о неразглашении и он сам даже не знает, в каком качестве их вызывают на допросы.

Младший сын бывшего главы государства считает, что «будет такая же схема», имея в виду, как следствие добывало показания на отца в деле о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

«Это месть в кокандском стиле», — резюмировал Кадыр Атамбаев.
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