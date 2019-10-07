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Общество

Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр улетает за границу. Об этом 24.kg рассказали очевидцы.

Известно, что Кадыр Атамбаев в настоящий момент находится в аэропорту.

24.kg
Фото 24.kg

Заместитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила, что сын Алмазбека Атамбаева уезжает из страны. По ее словам, он намерен поступить в аспирантуру. Однако, в каком городе будет учиться Кадыр Атамбаев, не сообщается.

Кадыр Атамбаев — младший из сыновей Алмазбека Атамбаева. После ареста отца он выступал с резкой критикой в адрес властей.
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