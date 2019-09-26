Освобождение Батукаева. Четыре фигуранта отказались сотрудничать со следствием

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева 15 фигурантов подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что всего по делу проходят 19 человек.

«Соглашение о сотрудничестве не подписали бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, бывший генпрокурор Индира Джолдубаева и глава Центра гематологии Абдухалим Раимжанов», — заявили редакции.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев подтвердил, что единственный документ, где стоит подпись бывшего главы государства, — протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела.

«Ни одного признака преступления в действиях Алмазбека Атамбаева нет. Мы ходатайствовали о рассекречивании некоторых материалов уголовного дела и его прекращении в отношении бывшего президента. Следствие частично удовлетворило прошение о выдаче копий дела, в остальных ходатайствах отказано», — сказал он.

Юрист заметил, что в материалах дела нет ни одного показания, где бы указывалось, что Алмазбек Атамбаев виновен в инкриминируемом ему деянии.

«В показаниях Шамиля Атаханова указывается, что он ставил в известность главу государства о том, что идет процедура освобождения Азиза Батукаева в связи с его болезнью. Аида Салянова утверждает то же самое. Однако нет показаний о том, что Алмазбек Атамбаев давал кому-то указания», — подчеркнул Сергей Слесарев.

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Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.