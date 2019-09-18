Сапару Исакову нужна помощь медиков, но адвокат считает ходатайство бесполезным

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов уверен, что ходатайствовать о госпитализации подзащитного бесполезно. Об этом юрист заявил 24.kg.

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Гилязетдинова не намерена удовлетворять прошение, и, несмотря на плохое состояние здоровья Сапара Исакова, процесс продолжится.

По мнению Нурбека Токтакунова, судья Свердловского районного суда Бишкека Инара

«Я это могу квалифицировать как нарушение статьи 10 Международного пакта о гуманном обращении к лицам, содержащимся под стражей. То есть это способ давления, возможно, применяемый с целью выбить из подследственного признательные показания. Сапар Исаков действительно болен. Но ему отказывают в требуемом комплексном лечении и желательно не в условиях СИЗО, естественно», — сказал Нурбек Токтакунов.

16 сентября юристы на заседании суда ходатайствовали о недельном перерыве. Сапар Исаков нуждается в лечении и соблюдении постельного режима. Но судья оставила заявление открытым, то есть фактически не удовлетворила его.

Напомним, бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ 16 августа. Однако 28 августа, несмотря на тяжелое состояние, отправили обратно в следственный изолятор.

Но Сапар Исаков по-прежнему чувствует себя плохо. Его плохое самочувствие отмечают все, кто его видел в последнее время. Однако сам бывший премьер-министр отказывается просить помощи, объясняя это тем, что его обвинят в спекуляциях на здоровье, симулировании болезни и затягивании судебного процесса.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле.