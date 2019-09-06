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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане в предгорных районах заморозки

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы, 9 сентября днем и 10 сентября ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха: в долинной зоне Чуйской области ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17, в предгорных районах ночью до +3 градусов, днем +11...+16, в долинной зоне Таласской области ночью +3...+8, днем +11...+16 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22, в горных районах ночью −2...+3, днем +6...+11 градусов, в высокогорных районах до −9 градусов ночью, днем до −2.

10-11 сентября в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17, в горных районах ночью до −2, днем +6...+11, в высокогорных районах ночью до −10 градусов.

11-12 сентября ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до −2 градусов.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
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