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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (121)

Освобождение Азиза Батукаева. Кто дал показания против адвоката, рассказал сын

Показания против 80-летнего адвоката Али Касымова дал экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Об этом журналистам сообщил его сын Мурад Касымов.

По его словам, его отец не был адвокатом вора в законе Азиза Батукаева. Он только дважды консультировал в 2012 году его сестру Яху.

«Она просила помочь, чтобы брата освободили по состоянию здоровья. Но Али Касымов сказал, что все должно быть только в рамках закона», — сказал Мурад Касымов и добавил, что Али Касымов знает Шамиля Атаханова с детства.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника — бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев — бесследно исчез. Его объявили в розыск.
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