Европа за полтора года. Как уехать из Кыргызстана и научиться путешествовать

Кыргызстанка Айгерим полтора года живет в Венгрии и уже объездила практически всю Европу. Невольно сравнивая новые места с Кыргызстаном, она смогла увидеть в родной стране то, что раньше не замечала.

В интервью 24.kg она рассказала о причинах переезда, отличительных чертах европейцев, а также по чему она скучает больше всего.

— Как появилось желание пожить в Европе?

— В 2017 году возникло чувство, что хочется чего-то нового. Во время учебы в университете я много ездила в разные страны в качестве волонтера на краткосрочные периоды. С детства хотела какое-то время пожить за границей и, после того как побывала в Польше, поняла, что это должна быть Европа.

Основная причина моего желания уехать была в том, что я хотела получить новые эмоции, а косвенная — давление общества и родственников. Я поняла, что должна более ответственно подходить к своей жизни. Мое решение уехать было доказательством того, что сама могу что-то сделать.

Вместе с другом мы решили подать заявку на стажировку через программу Aiesec, и мое резюме попало в компанию Tata Consultancy Services в Будапешт. Уже через неделю мне позвонили и пригласили на интервью. Сейчас я работаю в этой организации, мы предоставляем техническую поддержку другим компаниям, которые обслуживаются у нас в сферах IT, финансов и здравоохранения.

— Какие были первые эмоции от новой страны и работы?

— На работе интернациональный коллектив — нас 200 человек из разных стран. Я очень быстро нашла друзей, и проблемы с тем, что скучаю по дому, не было.

Пару раз на работе было тяжело, и я начинала жалеть о том, что приехала. Но потом осознала, что таким образом закаляюсь.

Я так ждала свою первую зарплату, чтобы сразу поехать куда-нибудь, ведь там нет границ между странами. Первая поездка была в Австрию в декабре, я застала рождественскую ярмарку. Эту красоту не передать словами! Каждый месяц я посещаю новую страну, побывала во всей Европе за исключением скандинавских стран.

— Чем для вас отличается жизнь в Европе от жизни в Кыргызстане?

— Во-первых, там мало обращают внимания на внешность — носят то, в чем удобно. Женская половина не так сильно ухаживает за собой, как наши девушки, а мнение других их несильно беспокоит.

— Изменились ли вы сами после переезда?

— Радикального изменения не было, так как до этого я была в Польше, Чехии, Нидерландах, поэтому уже знала о том, какая Европа. Поменялся только стиль одежды, он стал более комфортным — сейчас ношу кроссовки, рюкзаки, экопакеты. Здесь люди, когда идут в магазин, обязательно берут свой пакет, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Также изменились взгляды по отношению к меньшинствам и субкультурам. Я перестала делить людей по любым признакам, у меня много друзей из Африки, Латинской Америки, с Украины и так далее.

Если ты едешь в Германию, то встретишь не только немцев. Европа настолько интегрирована, люди переезжают в разные страны работать, учиться. Также там много интернациональных пар.

— Чего-то кыргызстанского там не хватает?

— Еда! По ней скучаю не только я, но и все мои друзья-кыргызы. У нас вкусные овощи, фрукты, а здесь все полуфабрикаты. Ты ешь помидор, но не чувствуешь ни запаха, ни вкуса.

Во-вторых, не хватает наших гор. У меня ощущение, что они нас защищают и дают какой-то внутренний покой.

Скучаю по Иссык-Кулю, такого чистого озера еще нигде не видела. Для отдыха я не нашла лучшего места.

Такого гостеприимства, как у нас, здесь не встретишь. Люди, даже поздравляя друг друга с днем рождения, и шоколадки не принесут. Мы же обычно от всей души стараемся поздравлять — что-то дарим, приезжаем в 12 часов ночи с шарами. Когда здесь собираются разные народности, то чувствуется гостеприимство, если же только европейская среда — то люди холоднее.

— Какие отличительные черты присущи европейцам?

— Я заметила, что они не знают границ. Европейцы не делятся между собой, а нам это свойственно.

В работе они все больше переходят на дистанционный вариант и часто путешествуют. Среднестатистический европеец знает как минимум три языка — свой родной, английский, и еще или испанский, французский или немецкий. Поняла, что если ты знаешь языки, то открываются большие возможности.

Сейчас я хожу на разные классы, например, йогу, стретчинг или просто в спортзал. У каждого человека здесь есть хобби — гитара, бег, спорт, рисование и так далее.

Родители здесь своим детям говорят: «Делай что нравится», а у нас: «Работай и женись».

— Какие у вас планы?

— Хочу пока пожить еще в Европе, чтобы объездить все страны. Я еще не чувствую, что удовлетворена. Начала учить немецкий, потому что только лишь с английским, русским и кыргызским далеко не уедешь.

Конечно, я скучаю по дому, маме и папе, но в Кыргызстане не хватает больших возможностей. Мне нравится планировать свою жизнь, хочу получить опыт самостоятельной жизни, увидеть новые места, встречать закаты в Португалии и проплыть по Адриатическому морю вдоль берега в Хорватии, где снимали «Игру престолов».

Такие моменты дают кратковременные, но очень важные эмоции. В эпоху глобализации хочется увидеть больше.

— Почему нет возможностей в Кыргызстане?

— В первую очередь из-за границ. Мне нравится идея Евросоюза, что есть разные страны, но нет границ. Мы же в Кыргызстане варимся все время в одном котле, не знаем даже, как люди живут в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Думаю, в нашем регионе тоже можно создать открытую зону, чтобы страны могли делиться хорошим и полезным опытом.

Мы могли бы развиваться как регион, а не как одна страна. Устанавливая границы, мы сами уменьшаем себе возможности.

Стоит также вопрос образования. Вспоминаю свои студенческие годы, хоть я и училась хорошо, но все равно присутствовал момент «кое-как отсидеть занятия» и пойти в Aiesec, чтобы заняться тем, что нравится. Наше образование уже устарело, студентам неинтересно учиться. Нужно, чтобы люди уже с ранних лет чем-то занимались и пробовали себя в разных сферах. Мы просто учимся пять лет, оканчиваем университет, а дальше не знаем, чем будем заниматься. Такая ситуация не только в Бишкеке, а в регионах еще хуже. Я работала с молодежью в разных областях, чаще всего они уезжают в Россию либо радикализируются. Кто посильнее, переезжают в Бишкек.

Молодежь сейчас очень умная и потенциальная, ее нужно развивать.

Также мы еще очень политизированы, постоянно обсуждаем, какой депутат что сказал, даже когда едем в такси с водителем, обсуждаем политику. Мы забываем думать о себе.

— Что нового в Кыргызстане смогли открыть для себя, находясь вдали?

— Поняла цену нашему гостеприимству. Люди здесь много говорят о правах, поэтому делают то, что хотят. Например, если мне неинтересно говорить с каким-то человеком, я его все равно дослушаю. Они могут просто отвернуться и уйти.

Я в Венгрии уже полтора года, но до сих пор не могу привыкнуть к тому, что человек может перед тобой громко высморкнуться.

Когда ты здесь покупаешь овощи, ты не можешь выбрать их, только то, что положил продавец. К таким моментам приходится привыкать.