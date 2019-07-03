Нариман Тюлеев: В шествии против Атамбаева хотят принять участие тысячи человек

Пока остается открытой дата шествия против Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

По его словам, на сегодня к нему обратились уже тысячи человек, поступают сотни звонков в штаб по привлечению бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к ответственности. Организаторы не были готовы к такому наплыву и пытаются наладить координацию.

«Желающих идти к дому Атамбаева тысячи и тысячи граждан, готовых выступить за соблюдение им законности и недопущение им волнений и дестабилизации. Из-за его действий в иностранных СМИ и даже в Госдепе США идут предупреждения для туристов. Своими действиями он вызывал ярость тысяч и тысяч сограждан. Ради своих интересов он готов выставить республику в невыгодном свете. Я не ожидал такой массовой ненависти к нему, но это факт», — подчеркнул Нариман Тюлеев.

Экс-градоначальник рассказал, что сейчас составляются списки участников шествия, назначаются десятники, сотники и тысячники, однако из-за большого числа желающих работа только налаживается. Отдельно для обеспечения безопасности от провокаций формируются группы конников, пока их число составляет порядка 80-100 человек.

«Все вопросы будут решены только после завершения всех иных организационных моментов. Один из важнейших вопросов — это безопасность шествия, поскольку некоторые ребята с окрестных сел говорят, что Атамбаев готов на провокации, чтобы вызвать волнения. Но с этим проблем нет, ведутся переговоры с некоторыми ветеранскими объединениями об участии в целях безопасности», — заключил Нариман Тюлеев.