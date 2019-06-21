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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (122)

Албек Ибраимов: Место в СИЗО ГКНБ готовят для более важной персоны

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания выяснилось, что СИЗО переполнен. В суд поступило письмо от директора АКС Сагынбека Исмаилова с просьбой решить вопрос о переводе обвиняемых в столичный следственный изолятор.

Суд спросил мнение подсудимых. Кубанычбек Кулматов заявил, что поддерживает адвоката.

По словам Албека Ибраимова, ему нет разницы, где сидеть.

«Вообще, мне разницы нет, где сидеть. Исходя из вчерашних событий, место готовят для более важных персон», — сказал Албек Ибраимов. Но не уточнил, кого именно. 

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