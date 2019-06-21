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Общество

Глава «Кыргыз почтасы» рассказал, почему почтальоны воруют деньги пенсионеров

Только за последний год против сотрудников государственного предприятия «Кыргыз почтасы» возбуждено 10 уголовных дел. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил директор ГП Марс Наспеков.

По его словам, «Кыргыз почтасы» намерено автоматизировать систему и перейти на безналичный перевод денег через банки.

«Именно наличные деньги являются соблазном для наших работников. Сейчас по проекту Всемирного банка ведем работу по автоматизации системы. Если пенсии будут переводиться через банки, то никто, кроме пенсионера, не сможет их получить», — отметил Марс Наспеков.

По его данным, за 2018-й возбуждено 10 уголовных дел, хищения составили 4 миллиона сомов.
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