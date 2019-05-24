Взысканные с «Ачык саясат» деньги Кожобек Рыспаев направит инвалидам-афганцам

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат». Об этом он сообщил 24.kg.

Нардеп намерен взысканные в качестве компенсации морального вреда деньги направить инвалидам-афганцам.

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном. А деньги переведу на счет афганцев», — заявил Кожобек Рыспаев.

Напомним, что Октябрьский районный суд Бишкека сегодня вынес решение по иску депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева к газете «Ачык саясат». СМИ должно выплатить парламентарию 300 тысяч сомов.

Отметим, что это не первый миллионный иск к СМИ. Только за последний месяц на журналистов подали два миллионных иска. Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву на 10 миллионов сомов. Также бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев хотел взыскать с корреспондента «Азаттыка» 50 миллионов, но позже от своих намерений отказался.