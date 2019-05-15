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Общество

Общество слепых и глухих подало в суд на правозащитницу Каличу Умуралиеву

Члены Кыргызского общества слепых и глухих подали в суд иск о возмещении морального вреда к директору ОФ «Наше право» Каличе Умуралиевой. Сумма — 839 тысяч 600 сомов.

Как сообщила 24.kg правозащитница, сегодня ей вручили иск. «Неоднократно в соцсетях я поднимала вопрос о том, что государственные квартиры, выделенные слепым и глухим, руководство общества раздает родственникам. И требовала, чтобы помощь ЛОВЗ оказывали через госорганы, а не НПО», — пояснила Калича Умуралиева.

Она отметила, что ее выступления возмутили руководство Общества слепых и глухих. «Однако они почему-то подали иск о возмещении морального вреда, хотя какой моральный вред можно нанести юридическому лицу? Вопрос о деловой репутации они не ставят», — говорит правозащитница.

Калича Умуралиева неоднократно поднимала вопрос о том, что Обществу слепых и глухих из бюджета выделяются деньги. «Ежегодно обществу выделяют из бюджета 39 миллионов сомов, а обществу ветеранов — 8 миллионов. Это противоречит нормам бюджетного права», — писала она в соцсетях в ноябре 2018 года.
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