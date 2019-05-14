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Общество

Вымогательство взятки. Адвоката отпустили под домашний арест

Задержанному за посредничество в вымогательстве взятки адвокату Адилету Мамбетказиеву изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом 24.kg сообщил его коллега, юрист, защищавший лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Канат Хасанов.

По его словам, на защиту Адилета Мамбетказиева встали около 50 его коллег. Они согласны в знак протеста выйти на митинг и устроить десятидневную забастовку.

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«Сколько еще можно терпеть судебный произвол? Вымогательство — это должностное преступление. По Конституции и Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокаты не являются должностными лицами, не принимают решений и не могут что-либо вымогать. Статья, инкриминируемая Адилету Мамбетказиеву, не должна квалифицироваться так в данном случае», — сказал Канат Хасанов.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали адвоката Адилета Мамбетказиева. Его подозревают в вымогательстве взятки. Потерпевшей по делу является подзащитная Адилета Мамбетказиева, которая дважды судима. Она положила деньги в карман адвокату в качестве гонорара, когда его задержали.
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