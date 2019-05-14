Вымогательство взятки. Адвокаты просят отпустить задержанного коллегу

Задержанному за посредничество в вымогательстве взятки адвокату Адилету Мамбетказиеву просят изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Об этом 24.kg сообщила его коллега Айжан Орозакунова.

По ее словам, на защиту Адилета Мамбетказиева встали около 50 его коллег.

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«Вымогательство — это должностное преступление. По Конституции и Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокаты не являются должностными лицами, не принимают решений и не могут что-либо вымогать. Статья, инкриминируемая Адилету Мамбетказиеву, не должна квалифицироваться так в данном случае. По версии следствия, он выступал якобы посредником при вымогательстве. Однако человека, который непосредственно вымогал деньги, нет. Между кем адвокат мог быть посредником? Очень много процедурных нарушений со стороны следователей ГКНБ, которые не заметил суд первой инстанции», — сказала Айжан Орозакунова.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали адвоката Адилета Мамбетказиева. Его подозревают в вымогательстве взятки. Потерпевшей по делу является подзащитная Адилета Мамбетказиева, которая дважды судима. Она положила деньги в карман адвокату в качестве гонорара, когда его задержали.