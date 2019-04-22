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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (89)

Добыча урана на Иссык-Куле. На месторождении замерили радиационный фон (итоги)

Межведомственная комиссия посетила урановое месторождение и замерила уровень радиационного фона. В компании «ЮрАзия» 24.kg сообщили результаты замеров.

Радиационный фон в лагере составляет от 30 до 72 микрорентген в час, на карьере — 75 микрорентген в час. В месте добычи фон был повышен до 130 микрорентген в час. После завершения геологоразведки он понизился до 70 микрорентген в час.

Норма для проживания не должна превышать 57 микрорентген в час. К примеру, в Бишкеке радиационный фон — 25 микрорентген в час.

Напомним, компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают против проекта. Широкая гражданская общественность также выступает против разработки урана вблизи озера.
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