Добыча урана на Иссык-Куле. На месторождении замерили радиационный фон (итоги)

Межведомственная комиссия посетила урановое месторождение и замерила уровень радиационного фона. В компании «ЮрАзия» 24.kg сообщили результаты замеров.

Радиационный фон в лагере составляет от 30 до 72 микрорентген в час, на карьере — 75 микрорентген в час. В месте добычи фон был повышен до 130 микрорентген в час. После завершения геологоразведки он понизился до 70 микрорентген в час.

Норма для проживания не должна превышать 57 микрорентген в час. К примеру, в Бишкеке радиационный фон — 25 микрорентген в час.

Напомним, компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают против проекта. Широкая гражданская общественность также выступает против разработки урана вблизи озера.