В Кыргызстане официально зарегистрированы и состоят на учете 33 тысячи 863 человека, страдающих алкогольной зависимостью. Таковы данные за 2018 год. В 2017-м только в Бишкеке насчитывалось 3 тысячи 161 человек с внушительным стажем алкоголизма.

В Республиканском центре наркологии подчеркнули: за пять лет число лиц, злоупотребляющих спиртным, сократилось, но незначительно.

В 2014-м зарегистрированы 41 тысяча 806 алкоголиков, в 2015-м значительно меньше — 33 тысячи 473. 33 тысячи 562 человека — такой показатель людей, тянувшихся к стакану, был зафиксирован в 2016 году. В 2017-м число алкозависимых возросло до 33 тысяч 844.

Как бороться с алкоголиком? Как заставить сраженного пагубной привычкой пройти курс лечения и есть ли надежда на выздоровление? На эти и другие вопросы 24.kg отвечает врач-токсиколог и нарколог Даниил Ким.

1 Как понять, что у человека проблемы с алкоголем? Основные признаки… Первый признак — отрицание проблемы и невозможность победить тягу к бутылке. Второй — регулярное потребление спиртного в больших количествах.

2 Человек выпивает 50 граммов водки ежедневно. Он алкоголик? Ежедневное поглощение до 40 или 50 миллилитров алкоголя (зависит от массы тела) метобализируется в организме и зависимость не формирует. Иммунно-ферментную систему такое количество водки или любого другого тяжелого алкоголя не разрушает.

3 Есть ли критерии, по которым можно определить: этот человек алкоголик, а вот этот просто любит выпить? Алкоголизм – медицинский термин, а определение «любит выпить» относится больше к бытовому сленгу. Но суть у этих дефиниций одна – патологическая неконтролируемая тяга к спиртному и склонность к самообману как последствие психологической деформации. Алкоголик говорит себе: да, это проблема, но если я выпью бутылочку пива, то ничего плохого не случится.

4 Алкоголизм излечим? Не излечим. Но если мозг еще не окончательно атрофирован, то человек может самостоятельно отказаться от спиртного на довольно длительный период – на 15-20 лет. Но малейшая провокация, и человек начнет пить снова.

5 Может ли человек самостоятельно избавиться от алкоголизма? Если у человека есть, чем заменить тягу к алкоголю, тогда он может избавиться от пагубной привычки самостоятельно. Такими сдерживающими факторами могут стать работа, семья, интересное хобби. Но процент приостановившихся очень невелик.

6 Человек не признает, что он алкоголик, и лечиться не хочет. Что делать? Попытаться убедить его в необходимости пройти курс. Как один из примеров – продемонстрировать в моменты просветления последствия его пьяного поведения. Это может быть разрушение социальных связей, утрата базовой ответственности. Если человек сочтет такие проявления недопустимыми, то он согласится лечиться. Но, как правило, алкоголики не признают, что больны, и нуждаются в помощи специалиста.

7 На нарколога нет денег. Есть народные средства борьбы с алкоголизмом? Есть ряд растительных веществ, которые не сочетаются с алкоголем. Они не имеют ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Их можно подмешивать больному человеку в еду. Пока он принимает пищу с антидотом, пить не будет. Тяга к спиртному не исчезнет, но при употреблении даже минимальной дозы алкоголя алкозависимому станет очень плохо физически, потому что при взаимодействии этого препарата со спиртным в организме образуется токсин, провоцирующий побочные эффекты – тахикардию, диарею, рвоту. Вплоть до обморока. И он на период, пока пьет эти порошки, к бутылке не прикоснется.

8 Как правильно в домашних условиях вывести человека из запоя? Сон и обильное питье. Желательно давать рассол от квашеной капусты, огурцов, воду с лимоном, если под рукой нет лимона, можно добавить лимонную кислоту. Словом, нужно, чтобы продукты полураспада алкоголя вышли из организма. Полностью токсины выводятся в течение трех недель. Но пиковая фаза – пять дней. То есть в течение этого времени у человека будет химически обусловленная тяга, спустя 21 день – потребность в алкоголе сохранится, но на психологическом уровне.

9 Что делать, если человек клятвенно обещает бросить, но каждый день возвращается к бутылке? Такого человека нужно зашивать. Найти деньги, занять, взять кредит, но не покупаться на обещания. Тем более что для алкоголика они ровным счетом ничего не значат. Средства, которые уйдут на кодирование, следует рассматривать не как траты, а как инвестиции.

10 Всегда ли желание похмелиться – признак алкоголизма? У алкоголизма несколько стадий. Принято считать, что желание похмелиться – один из признаков начинающего алкоголика. Если человек после бурных возлияний, чтобы снять похмельный синдром, прикладывается к рюмке и чувствует облегчение, это тревожный сигнал.

11 Алкоголизм – генетическое заболевание. Насколько верно это утверждение? Алкоголизм – генетически обусловленное заболевание. Все зависит от иммунно-ферментной системы. Алкоголизм может проявляться у потомков родителей-алкоголиков в виде синдрома Дауна, врожденного дебилизма, общей недоразвитости и тяги к стакану.