Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн.

Сегодня речь пойдет о фантастическом романе британца Дэйва Хатчинсона «Осень Европы» - прелюбопытном жанровом гибриде, где сатира на мир гипотетического ближайшего будущего встречается со шпионским ретронуаром, а мрачноватые визионерские пророчества не мешают разудалым приключениям.

К началу XXI века по Хатчинсону благостная идея открытых границ, Евросоюза и Шенгена себя исчерпала.

Европа, с немалыми потерями выкарабкавшаяся из череды экономических и политических кризисов, последствий плохо контролируемых волн миграции, пандемии «сычуаньского гриппа» (и, кажется даже, неких военных конфликтов), распалась на множество микрогосударств.

Пользуясь этим новым европорядком, гарантирующим право на обособление, страны что ни день дробятся на все более мелкие монархии, княжества, республики и политики.

Крохотные городишки и даже отдельные районы в них заявляют о своем суверенитете, устанавливают собственные границы с визовыми режимами, таможенным контролем и другими малоприятными препонами.

Молодой эстонец Руди работает поваром в Кракове и мечтает когда-нибудь открыть собственный ресторан. Но однажды благодаря своему подходящему гражданству и знанию языков получает предложение о необременительной подработке, сильно смахивающей на киношное шпионское приключение. Руди с легкостью выполняет задание, входит во вкус, и - как принято говорить в таких случаях - вот тут-то все и начинается!

Бывший повар становится курьером, крайне востребованным в этом новом мире агентом негласной организации «Централь», осуществляющей доставку разнообразных нелегальных грузов, информации и даже людей через многочисленные границы не ладящих между собой государств.

Скоро по законам жанра обыденную рабочую рутину Руди уже составляют подложные паспорта, явки и пароли, таинственные чемоданы с неясным содержимым, бесконечные перелеты и переезды… и, наконец, отрезанная голова другого курьера, некстати обнаружившаяся в вокзальной камере хранения в Берлине.

Голова недвусмысленно намекает, что есть еще много таких глубоко припрятанных тайн не только у самого «Централя», но и в старушке-Европе, о которых Руди понятия не имеет и ключи к которым ему только предстоит отыскать.

Аннотация у «Осени Европы», вышедшей на русском в конце 2018-го, откровенно говоря, странноватая. И на этом самом месте сюжетной завязки обещает некий «страшный заговор», «петлю преследований и паранойи», затягивающуюся вокруг главного героя, а также «подлинный кошмар, в котором нельзя верить не только людям, но и даже самой реальности».

Тут очень хочется пошутить, что кошмарами и паранойей, видимо, страдал тот, кто аннотацию для книжки писал, а иначе решительно непонятно, как он это все там нашел.

Но толку-то попусту сокрушаться! Главное, что обязательно надо знать о романе, - такое его представление едва ли справедливо. Никакого кафкианского абсурда (о нем тоже много где упоминалось) и навязчивых теорий мирового заговора в книге нет.

Хатчинсон, напротив, написал роман, к которому - как бы это ни казалось странно - больше всего подходит определение «уютный».

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И хотя формально «Осень Европы» проходит по разряду научной фантастики, Европа будущего у Хатчинсона за вычетом чуть более развитых, чем сейчас, технологий гораздо больше тяготеет к ретроатмосфере, примерно как в романах у Ремарка, когда тот писал об иммиграции.

Вся эта чисто европейская камерность в духе «а из нашего окна страна соседняя видна». Последствия распространения националистических настроений. Разруха и обветшание, за описанием которых легко забыть время действия и отнести все мысленно к последствиям одной из двух мировых войн прошлого века. Непременные колоритные выходцы из государств Восточной Европы в эпизодах (есть даже обязательный русский с водкой и соленым огурчиком).

С другой стороны, и это одна из причин, почему «Осень Европы» принесла автору большой успех, - роман ужасно актуальный. Хатчинсон начал писать его, когда никто еще и представить не мог никакого «Брексита», не вышло знаменитое открытое «письмо тридцати», в котором обеспокоенные европейские интеллектуалы и деятели культуры призвали не заигрывать с националистическими идеями и опасным политическим популизмом, продвигающим идею разобщения стран Европы и мира в целом.

Вышедший у себя на родине в 2014 году роман неожиданно, а с фантастикой такое иногда случается, стал по-настоящему визионерским. И становится все более пророческим.

Из сегодняшнего дня так и вообще читается как грустная политическая сатира на уже свершившуюся действительность, всерьез предостерегающая от возможных и еще худших последствий. Так что перекличка с европейскими реалиями середины ХХ века выглядит не столько даже художественным приемом, сколько поводом поразмышлять: не повторяется ли отчасти прямо сейчас история, которая, согласно расхожему выражению, всегда движется по спирали.

Впрочем, и для совсем не увлеченного современной политикой читателя «Осень Европы» не окажется скучной книжкой.

Как просто классный и очень лихо закрученный приключенческий роман с забавным черноватым юмором и большущим, совершенно неожиданным твистом в конце, его тоже запросто можно читать. Хатчинсон уже написал две части продолжения, сейчас работает над следующей, и с нетерпением ждать выхода их переводов тот, кто прочтет «Осени Европы», будет гарантированно.