Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн.
Сегодня речь пойдет о фантастическом романе британца Дэйва Хатчинсона «Осень Европы» - прелюбопытном жанровом гибриде, где сатира на мир гипотетического ближайшего будущего встречается со шпионским ретронуаром, а мрачноватые визионерские пророчества не мешают разудалым приключениям.
К началу XXI века по Хатчинсону благостная идея открытых границ, Евросоюза и Шенгена себя исчерпала.
Пользуясь этим новым европорядком, гарантирующим право на обособление, страны что ни день дробятся на все более мелкие монархии, княжества, республики и политики.
Молодой эстонец Руди работает поваром в Кракове и мечтает когда-нибудь открыть собственный ресторан. Но однажды благодаря своему подходящему гражданству и знанию языков получает предложение о необременительной подработке, сильно смахивающей на киношное шпионское приключение. Руди с легкостью выполняет задание, входит во вкус, и - как принято говорить в таких случаях - вот тут-то все и начинается!
Бывший повар становится курьером, крайне востребованным в этом новом мире агентом негласной организации «Централь», осуществляющей доставку разнообразных нелегальных грузов, информации и даже людей через многочисленные границы не ладящих между собой государств.
Голова недвусмысленно намекает, что есть еще много таких глубоко припрятанных тайн не только у самого «Централя», но и в старушке-Европе, о которых Руди понятия не имеет и ключи к которым ему только предстоит отыскать.
Аннотация у «Осени Европы», вышедшей на русском в конце 2018-го, откровенно говоря, странноватая. И на этом самом месте сюжетной завязки обещает некий «страшный заговор», «петлю преследований и паранойи», затягивающуюся вокруг главного героя, а также «подлинный кошмар, в котором нельзя верить не только людям, но и даже самой реальности».
Тут очень хочется пошутить, что кошмарами и паранойей, видимо, страдал тот, кто аннотацию для книжки писал, а иначе решительно непонятно, как он это все там нашел.
Хатчинсон, напротив, написал роман, к которому - как бы это ни казалось странно - больше всего подходит определение «уютный».
И хотя формально «Осень Европы» проходит по разряду научной фантастики, Европа будущего у Хатчинсона за вычетом чуть более развитых, чем сейчас, технологий гораздо больше тяготеет к ретроатмосфере, примерно как в романах у Ремарка, когда тот писал об иммиграции.
Вся эта чисто европейская камерность в духе «а из нашего окна страна соседняя видна». Последствия распространения националистических настроений. Разруха и обветшание, за описанием которых легко забыть время действия и отнести все мысленно к последствиям одной из двух мировых войн прошлого века. Непременные колоритные выходцы из государств Восточной Европы в эпизодах (есть даже обязательный русский с водкой и соленым огурчиком).
С другой стороны, и это одна из причин, почему «Осень Европы» принесла автору большой успех, - роман ужасно актуальный. Хатчинсон начал писать его, когда никто еще и представить не мог никакого «Брексита», не вышло знаменитое открытое «письмо тридцати», в котором обеспокоенные европейские интеллектуалы и деятели культуры призвали не заигрывать с националистическими идеями и опасным политическим популизмом, продвигающим идею разобщения стран Европы и мира в целом.
Вышедший у себя на родине в 2014 году роман неожиданно, а с фантастикой такое иногда случается, стал по-настоящему визионерским. И становится все более пророческим.
Впрочем, и для совсем не увлеченного современной политикой читателя «Осень Европы» не окажется скучной книжкой.