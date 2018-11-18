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Общество
Сюжет: Книжный блог (4)

«Притворяясь мертвым»: роман о выборе и совести — не только для подростков

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшена.

Сегодня речь пойдет о подростковом романе шведского писателя Стефана Касты «Притворяясь мертвым», отмеченном на родине Августовской премией и почетным знаком Нильса Хольгерссона — и, конечно, не просто так.

Тема, за которую берется Каста, и те неожиданные ответы, которые он дает, очень важны и нужны. И не только подросткам.

Месть — это блюдо, которое надо подавать. Точка. Отказаться от самого его приготовления недостойно храброго человека. Да и потом, ну, кому же не нравятся истории, где негодяям-агрессорам честь по чести наваляли в ответ за все их злодейства?

«Постойте-ка, постойте», — говорит Стефан Каста и начинает рассказывать свою историю.

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Кимме живет в Швеции с замечательными приемными родителями, учится в старшей школе и влюблен в девочку из среднеблагополучной компании подростков, куда старается влиться даже не столько ради возможности завести новых друзей, сколько из-за своей влюбленности.

Ребята, как водится, зависают в кафе и в гостях друг у друга, смотрят фильмы с пивом и чипсами, гоняют на великах на природу понаблюдать за птицами — к этому их приохотил лидер группы, увлекшийся орнитологией, — и Кимме вроде бы неплохо вписывается. Дома его ждут уютные семейные вечера, интересные разговоры и книги, а в кругу друзей — прелестная Туве, кажется, отвечающая взаимностью.

Компания предпринимает очередную вылазку в лес, и там случается нечаянная разборка, в результате которой Кимме бросают раненным безо всяких перспектив на спасение. Дальше, будь это книжка, желающая потрафить читательским чувствам, началась бы история про возмездие виновным. И, как говорится, никто бы не упрекнул! (У читателя и самого тут будут руки чесаться проучить по первое число жестоких озлобленных недорослей.)

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Но Стефан Каста вовсе не за тем ее задумал. Ни разу не свалившись в сентиментальные и беспомощные рассуждения про «зачем плодить агрессию», которые вообще никого и ни в чем обычно не убеждают, Каста уверенно и ясно доказывает, что иногда простить гораздо важнее, чем отомстить.

Не потому что это «так по-доброму», а потому, что это верный выбор не искалечить собственную душу. И понять мотивы обидчика необходимо не за тем, чтобы его как-то оправдать в своих глазах, а для того, чтобы зло стало объяснимым. Необъяснимое и кажущееся бессмысленным зло опаснее — ранит гораздо глубже и не заживает дольше.

А самое, пожалуй, удивительное, что, обращаясь к читателям, которым и до совершеннолетия-то еще далековато, Каста создает роман универсального масштаба, выходящий за пределы young adult настолько, что взрослому его стоит читать даже не ради того, для чего обычно такие книжки взрослым советуют.

Не чтобы лучше понимать подростков и знать, что с ними делать в какой-нибудь сложной ситуации, — эти советы в хорошем young adult есть всегда. А для того, чтобы и самому, вслед за Кимме, его родителями (отец мальчика — участник войны во Вьетнаме, и у него есть собственная история о вине и искуплении) подумать, как решать для себя такие в самом деле трудные моральные дилеммы, возникающие всю жизнь, а не исключительно на пороге взросления.

В конечном счете «Притворяясь мертвым» — история не только о том, как не сломаться, пережив страшное, но и как после этого остаться не омертвелым внутри и попросту человечным.

Маленький читательский лайфхак в постскриптуме: серия young adult издательства «КомпасГид», в которой вышел этот роман, вся очень хорошая. Ее можно смело считать гарантией и знаком качества, если сомневаетесь, что выбрать, или заранее ничего не знаете об авторе.

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