«Джонатан без поводка»: сложная наука быть взрослым и довольным

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор Telegram-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшен.

Сегодня речь пойдет о романе Мег Розофф «Джонатан без поводка», в котором человеческие сомнения в собственной зрелости и правильном жизненном выборе разрешаются не без помощи собачьей смекалки.

Немногие знают, но писатели всего мира состоят в тайном сговоре. Раз в год они собираются в секретном месте и решают между собой, кому на этот раз писать Ту-Самую-Книжку, после которой вам непременно захочется завести собаку. Поскольку прессу и зевак на эти встречи не пускают, о том, как именно совершается выбор породы собаки, тянут ли бумажку или избранный автор вправе сам решить, за каких псов агитировать, нам никогда не узнать.

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В прошлом году эстафету приняла Паола Дзаннонер и так красноречиво описала неотразимое обаяние бордер-колли в своей повести «Зорро в снегу», что пало по прочтении не одно человечье сердце, а от немедленного заведения четвероногого друга удержались разве только жители тесных съемных однушек в центре, без доступа к паркам. За что им, конечно, честь и хвала, потому что содержать животное в таких условиях жестоко и категорически нельзя.

В нынешнем году жребий Dog’s Power достался Мег Розофф. Она продолжила славить бордер-колли и прибавила к ним высокородный клан кокер-спаниелей, вновь ненавязчиво намекнув, что нет лучшего средства для исцеления человеческой души, чем песий нос верткий хвост и теплый бок. И это сущая правда. Но роман Розофф хоть и выводит на авансцену двух невероятно восхитительных разномастных собак, делая их полноправными участниками истории, конечно, не только об этом.

Американо-британская писательница Мег Розофф известна в первую очередь своим бестселлером «Как я теперь живу», подростковой антиутопией на тему взрослого милитаристского безумия и юношеского стремления выгородить себе посреди всего этого хаоса собственный мирный островок. Книжка, вышедшая в начале нулевых, получила удачную экранизацию (в русском прокате фильм выходил под названием «Как я теперь люблю»). А сама Розофф спустя несколько лет удостоилась международной премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в области литературы для детей и подростков.

Роман «Джонатан без поводка» обращается к читателю уже взрослому, но по-прежнему очень молодому или, по крайней мере, еще не решившему для себя, что ему делать-то со своей вдруг начавшейся «серьезной взрослой жизнью».

Это не предостережение от чтения книжки тем, кто давно разобрался с собственным ответом на вопрос, но иметь в виду стоит.

По части выбранной проблематики «Джонатан без поводка» копает не слишком широко и глубоко и вряд ли откроет что-то новое и сакраментальное читателю, достигшему какой-никакой психологической зрелости. Впрочем, и быть чем-то большим, помимо бесконечно милой и развлекательной, ободряющей и исполненной добрейшего юмора литературы, роман по-честному не стремится.

Джонатану Трефойлу чуть за двадцать, и формально он преуспел по всем статьям: хорошо оплачиваемая работа в нью-йоркском рекламном агентстве, съемная квартира на Манхэттене, любимая девушка, красивая, как модель с обложки, и даже пара собак, доставшихся на время от брата, — на редкость смышленые и симпатичные питомцы.

Вот только самому себе Джонатан посреди этой идеальной картины взрослой жизни успешного молодого человека кажется самозванцем, так и не разобравшимся по-настоящему, что такое взрослость, и оттого просто повторяющим по инерции то, что делают все. А дальше? Жениться, набрать кредитов, завести детей? Покупать еще больше статусных вещей и ездить в отпуск по самым престижным у верхушки нью-йоркского среднего класса направлениям?

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На этом месте развитие сюжета забавно и довольно характерно расходится с теми культурными кодами, к которым привыкли мы. Там, где у нас на главного героя наседали бы родители, требуя побыстрее предоставить невестку и внуков, а главный герой бы изо всех сил от них отбивался, Джонатан сам клеймит себя инфантильным распустехой. Ужасно стыдится того, что все еще задается «глупыми детскими вопросами» и не может решиться на следующий шаг, пока другие покоряют все новые и новые вершины вечно деятельного мегаполиса.

Типичный «сын маминой подруги», Джонатан здесь не является ни объектом родительских ожиданий или чьих-то завидок, ни воплощением родительской же гордости.

Независимости и свободы выбора у него ровно столько, сколько любой двадцатилетний рисует себе в самых сладких мечтах, но внутренней тревожности и бесконечных сомнений оттого не меньше. И из всего этого как-то ненавязчиво просвечивает мораль о том, что в актуальной общественной культуре можно даже совсем отстать от чада со своими авторитетными жизненными поучениями. Неврастеника из него и так сделает любой более-менее крупный город и пропагандируемые из каждого утюга установки на личностный рост и «успешный успех».

Роман Розофф, очень киногенично написанный, и самой своей атмосферой тоже отчетливо отсылает к давно и всеми любимым фильмам для семейного просмотра годов так из 80-90-х.

Как будто разом показывают «Бетховена», «Тернера и Хуча» и заодно еще каких-нибудь «Неспящих в Сиэтле». В этой типичности и даже предсказуемости истории хорошего парня с собаками в большом городе — собаки, как водится, гораздо умнее людей и больше других поспособствуют хеппи-энду — есть то теплое, добродушное настроение, которого иногда очень хочется посреди собственной взрослой жизни.