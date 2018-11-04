Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшена.
Сегодня речь пойдет о новом романе одного из лучших современных британских авторов, удивительной и невероятной Али Смит.
«Осень» - настоящая читательская удача. Во-первых, это просто прекрасная книжка; во-вторых, перевели с английского и издали ее очень оперативно.
Али Смит в переводе на русский далеко до массовой популярности Макьюэна или Барнса, а между тем у себя на родине она признанная королева современной британской прозы.
В апреле 2018 года по результатам опроса двухсот видных литературоведов, критиков и, вообще, участников литературного процесса Британии Али Смит возглавила список лучших из лучших современных писателей Соединенного Королевства.
Ее романы трижды попадали в шорт-лист Букеровской премии (в том числе и «Осень» - в 2017-м), на родине ее чем только ни награждали. Словом, стыд и позор, что у нас она до сих пор недостаточно на слуху.
«Осень» уже успели назвать и романом-коллажем, и поэзией в прозе, и оба эти определения верные. Али Смит действительно может себе позволить творить все, что хочет, потому что умеет как никто.
Годы спустя Элизавет стала искусствоведом и защитила работу по творчеству Полин Боти. В Британии бушует «Брекзит». Дэниэл, которому стукнул уже 101 год, видит удивительные сны в больничной палате, а медсестры думают, что у него очень заботливая внучка, раз навещает его так часто. И вряд ли можно объяснить им или кому бы то ни было, что для Элизавет значат эта дружба и этот удивительный человек, которого все считают не иначе как ее дедушкой.
Самому читателю для понимания тут тоже, вне лобовых приемов, предлагается вчувствоваться в текст. Роскошная возможность, и Али Смит писательница, мастерски сообщающая именно чувства, иногда даже смутные, трудно проговариваемые ощущения на полутонах, которые всегда возникают от чтения ее книг.
Поэзия языка и используемые Али Смит приемы в «Осени» творят фантастические вещи, за что отдельное спасибо нужно сказать переводчику романа Валерию Нугатову, всю эту красоту передавшему.
И такое хрупкое, золотое, подрагивающее на осеннем ветру собирается в по-настоящему щемящую историю о привязанности и одиночестве, искусстве и даже о том, что личное - это политическое, и, конечно же, о любви.