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Общество
Сюжет: Книжный блог (3)

«Осень» — главная книга сезона

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшена.

Сегодня речь пойдет о новом романе одного из лучших современных британских авторов, удивительной и невероятной Али Смит.

«Осень» - настоящая читательская удача. Во-первых, это просто прекрасная книжка; во-вторых, перевели с английского и издали ее очень оперативно.

Так что, если кто-то задается вопросом, что бы почитать такого самого-пресамого актуального, вот идеальный ответ.    

Али Смит в переводе на русский далеко до массовой популярности Макьюэна или Барнса, а между тем у себя на родине она признанная королева современной британской прозы.

В апреле 2018 года по результатам опроса двухсот видных литературоведов, критиков и, вообще, участников литературного процесса Британии Али Смит возглавила список лучших из лучших современных писателей Соединенного Королевства.

Ее романы трижды попадали в шорт-лист Букеровской премии (в том числе и «Осень» - в 2017-м), на родине ее чем только ни награждали. Словом, стыд и позор, что у нас она до сих пор недостаточно на слуху.

Стиль Али Смит - это смешение емкости образов, только ей одной свойственной, оригинальной игры воображения с понятной и всегда мастерски выраженной мыслью сюжета, что удаются ей вообще любые, даже самые смелые эксперименты.

«Осень» уже успели назвать и романом-коллажем, и поэзией в прозе, и оба эти определения верные. Али Смит действительно может себе позволить творить все, что хочет, потому что умеет как никто.

Ее «Осень» будто сшита из крохотных золотистых кусочков потали (а если вы посмотрите на поталь, то увидите, что из нее, вообще-то, невозможно ничего сшить). Из обрывков воспоминаний, снов, впечатлений, будничных эпизодов, сконцентрированных вокруг трех действующих лиц: композитора Дэниэла Глюка, его соседки Элизавет, с которой он подружился, когда сам был уже очень пожилым человеком, а она - еще только маленькой девочкой, и художницы Полин Боти, о картинах-коллажах которой Дэниэл и Элизавет иногда беседуют.

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Годы спустя Элизавет стала искусствоведом и защитила работу по творчеству Полин Боти. В Британии бушует «Брекзит». Дэниэл, которому стукнул уже 101 год, видит удивительные сны в больничной палате, а медсестры думают, что у него очень заботливая внучка, раз навещает его так часто. И вряд ли можно объяснить им или кому бы то ни было, что для Элизавет значат эта дружба и этот удивительный человек, которого все считают не иначе как ее дедушкой.

Самому читателю для понимания тут тоже, вне лобовых приемов, предлагается вчувствоваться в текст. Роскошная возможность, и Али Смит писательница, мастерски сообщающая именно чувства, иногда даже смутные, трудно проговариваемые ощущения на полутонах, которые всегда возникают от чтения ее книг.

Поэзия языка и используемые Али Смит приемы в «Осени» творят фантастические вещи, за что отдельное спасибо нужно сказать переводчику романа Валерию Нугатову, всю эту красоту передавшему.

Али Смит то посылает привет классической английской поэзии с ее чутким вниманием к природе, то шлет в паре очень смешных эпизодов поклон приемам чисто британского литературного абсурда, задает повторами строчек тексту ритм в нужных местах. А все вместе не теряет цельности.

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И такое хрупкое, золотое, подрагивающее на осеннем ветру собирается в по-настоящему щемящую историю о привязанности и одиночестве, искусстве и даже о том, что личное - это политическое, и, конечно же, о любви.                            
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