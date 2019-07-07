Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор Telegram-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшен.

Сегодня речь пойдет о новом романе Дианы Сеттерфилд «Пока течет река», который порадует не только фанатов «Тринадцатой сказки», главного бестселлера этой писательницы, но точно понравится и всем, кто хотел бы запастись уютным и захватывающим чтением, собирая чемодан в отпуск.

Книжка на пляже, будто бы небрежно брошенная на полотенце, в обрамлении камушков и ракушек, книжка в гамаке с фигурной тенью от листвы поперек обложки, книжка на подоконнике в лучах утреннего солнца, а рядом тарелка черешни и стакан сока – в любую из этих жизнерадостных картин летнего отдыха роман Сеттерфилд вписывается идеально. В нем есть все и точно в такой мере, какая нужна, чтобы увлечься историей и не растерять интерес на полдороге, приятно растянуть книгу на подольше или прочитать ее запоем за пару дней, ни разу не загрустить, а, перевернув последнюю страницу, не жалеть о потраченном времени.

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«Стоял себе когда-то тихо-мирно трактир на берегу Темзы у Рэдкота, в полном дневном переходе от истока реки. /…/ «Лебедь» был древним трактиром — возможно древнейшим во всей округе. Он состоял из трех частей, построенных в разное время: одна часть была старой, другая очень старой, а третья еще старее. Все три сливались в одно гармоничное целое благодаря общей тростниковой крыше, повсеместной замшелости каменной кладки и плетям плюща, равномерно покрывающим стены», — с такого милейшего и будто бы даже смутно знакомого (под старину и волшебную сказку в романе вообще много чего стилизовано) зачина стартует эта история.

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В самую долгую зимнюю ночь в году в трактир «Лебедь», полный завсегдатаев, привычно травящих друг другу байки у камелька, вдруг ввалится раненый незнакомец с мертвой девочкой на руках, потеряет сознание прямо на пороге, а девочка, по всем признакам утопленница, несколько часов спустя удивительным образом оживет. У местных будет вдоволь времени посудачить, чудо ли это, но еще интересней окажется спор, а чей ребенок-то?

На четырехлетку, которая к тому же не разговаривает и неизвестно заговорит ли вообще, тут же нашлось две семьи претендентов. Местные богачи Воганы, у которых два года назад похитили их двухлетнюю дочь, и фермер Роберт Армстронг, как раз накануне узнавший, что у его беспутного старшего сына есть ребенок именно такого пола и возраста. Ну а служанка местного пастора Лили Уайт так и вовсе уверена, что девочка — ее умершая в раннем детстве сестра Анна, явившаяся из загробного мира. И подобная версия грозит оказаться не такой уж несуразной…

Метафора реки, как прихотливо текущей истории, то разливающейся во всю ширь, то бурливой и стремительной, вбирающей в себя разные притоки и делящейся на рукава, которые ниже по течению вновь впадут в общее русло, здесь буквально характеризует сюжет. В многолюдном романе найдется место для рассказов о жизни самых разных героев, объединенных Темзой и магистральной линией о выловленном из нее ребенке.

Чуть-чуть причесанная, чтобы без лишнего натурализма, Викторианская Англия, немного мистики и красивого фольклора, злодейство, до поры окутанное тайной, и зримые надежды на счастливый конец, «Пока течет река» — на редкость комфортное чтение.

С одной стороны знакомое и обжитое, в точности как любимая старая дача, где каждый крючок можно найти с закрытыми глазами. Сеттерфилд написала абсолютно жанровую прозу, английский-преанглийский такой роман, какими зачитываешься лет с двенадцати. С другой — вечно сулящее новизну впечатлений, ведь и на даче каждый год что-нибудь эдакое да прорастет и изменится ландшафт.

А возможность вернуть себе подзабытое ощущение беззаботного летнего чтения толстой книжки с приключениями дорогого стоит, так что и место для увесистого томика Сеттерфилд в багаже точно можно выкроить.