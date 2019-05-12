«Мисс Подземка»: метро, мифы и чарующий Нью-Йорк

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор Telegram-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн.

Сегодня речь пойдет о новом романе Дэвида Духовны «Мисс Подземка», в котором старые боги обитают в новом мире шумного мегаполиса, а нью-йоркский метрополитен вмещает вековечные сюжеты и становится пространством для метафоры.

Если вдруг вы пропустили момент, когда сериальный агент Малдер и симпатяга Хэнк Муди из небезгрешной Калифорнии (а в миру голливудский актер Дэвид Духовны) стал самым настоящим писателем, сейчас самое время наверстать. На русском вышел его третий по счету и уже второй доступный в переводе роман, убедительно доказывающий, что литературой этот звездный автор занимается всерьез.

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Трудно представить случай для читателя более счастливый, чем формула «автор берется писать о том, что он очень хорошо знает и подлинно всем сердцем любит». Духовны — уроженец Нью-Йорка. И город ему так очевидно дорог, полон теплых личных воспоминаний, близок и понятен своей атмосферой, что эффект это на страницах книги создает едва ли не парадоксальный.

Вместо гигантского и холодного мегаполиса при видимом сохранении масштаба Духовны нежно выписывает медитативно чарующий и камерно уютный Нью-Йорк, в котором даже непременные замечания о крысах, привольно населяющих городские коммуникации, и сам грохот подземки звучат как музыка.

И складывается она не в какой-нибудь жесткий индастриал, специфическую радость урбаниста, а прямо-таки в подкупающе умилительную, знакомую и понятную любому перепевку легендарной Immigrant song Led Zeppelin на укулеле. Такой эпизод, кстати, буквально есть в тексте, и для описания общего духа романа он, пожалуй, подходит лучше всего.

К тому же Духовны большой романтик. Чего, к чести своей, совсем не стесняется и без обиняков рассказывает историю любви. Или даже так: Любви с заглавной буквы, вечной в череде своих возвращений и повторений во времени, поскольку сюжет и главные герои здесь прямо наследуют персонажам древнеирландской фольклорной саги о герое Кухулине и его возлюбленной Эмер.

Вот только теперь Эмер — обычная жительница Нью-Йорка, каждый день пользуется метрополитеном (с которым у нее, кажется, особая, чуточку мистическая связь) и преподает в школе на Манхэттене. А ее любимый мужчина Кухулин Констанс Удал, коротко просто Кон, и сам пока не понял, каким ему быть героем. Но древних богов Старого Света никакой внешней обыденностью не обманешь, они-то точно знают, с какими именно смертными имеют дело.

Когда-то прибывшие в «страну иммигрантов» вместе с переселенцами из разных уголков земли, эти прославленные божества, между прочим, до сих пор живехоньки! Приняли в современном мире самые неожиданные обличия, но ничуть не утратили запала вершить людские судьбы и заключать коварные сделки.

А потому Эмер предстоит сначала потерять возлюбленного, а потом вновь его найти и как следует побороться за свою любовь. На этом пути Эмер не только столкнется с причудливыми обитателями мифического Нью-Йорка, который прежде считала лишь своей грезой, но и поймет кое-что важное про себя и те возможности личного жизненного выбора, что, прихотливо сплетаясь, соседствуют рядом друг с другом, как разные ветки метро, уводящие в ту или иную сторону.

Исконный американский мультикультурализм как благодатная почва для сведения в одной истории обитателей самых разных пантеонов и национального фольклора — идея, конечно, уже привычная. Но если у Нила Геймана она напросилась на сюжет о противостоянии старых и новых богов, у Духовны эта же тема получает принципиально иное развитие.

Пишет он не разудалое фэнтези, а вдумчивую взрослую сказку, в которой сверхъестественное выполняет хоть и яркую, но чисто вспомогательную функцию.

Духовны не столько интересны сами божества и повод слепить из них запоминающихся характерных персонажей, сколько возможность с помощью них сказать что-то о людях. Даже самый яркий мистический персонаж романа, к слову, в своем человеческом воплощении выглядит гораздо живее и занятней, чем в бессмертном обличии. Играя с реальностью и наделяя ее невозможными, фантазийными подробностями, «Мисс Подземка» исподволь, но ощутимо остается полуавтобиографическим романом взрослого, остроумного и немножко сентиментального ньюйоркца, который с юности хотел стать писателем, и у него это отлично получилось. Романом о человеческих чувствах, размышлениях и поисках себя и о бесконечно любимом автором Нью-Йорке.