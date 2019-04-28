14:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Книжный блог (15)

«Это неприлично»: вам бы не понравилось в мире галантных манер и кринолинов

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор Telegram-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн.

Сегодня речь пойдет о книге Терезы О’Нилл «Это неприлично».

Нон-фикшн с подзаголовком «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди» обещает раскрыть всю правду об интимных и бытовых аспектах жизни женщин в ту эпоху, которую больше всего принято романтизировать.

И очень зря! Потому что на самом деле романисты XIX века много чего недоговаривали…

Литература и кинематограф создали идеальную картинку галантного века, в котором родиться женщиной (разумеется, богатой и знатной, никто же не представляет себя ординарной прачкой или кухаркой) – сущее удовольствие. Элегантные наряды и причудливо уложенные локоны, тонкое искусство флирта с самыми любезными и благородными джентльменами, бесконечные балы, роскошные экипажи. Сильный пол сдувает с леди пылинки, а проворная личная горничная чуть что спешит на помощь.

Что ж, звучит действительно привлекательно, рассуждает Тереза О’Нилл, с первых страниц высмеивая укоренившийся культурный миф, и предлагает вместе совершить историческое путешествие в XIX век под маской той самой благонравной леди, которой так приятно себя воображать.

Вот только это будет настоящий XIX век, без прикрас: с чудовищной антисанитарией, очень своеобразными представлениями о гигиене, карательной медициной, жесткими социальными условностями и невыносимо ханжеской моралью.

Читайте по теме
Пять действительно полезных книг для женщин к 8 Марта

Как и во что следует одеваться, проснувшись поутру, где искать туалет и что он собой будет представлять, какие косметические средства и бьюти-процедуры в ходу у дам позапрошлого века, что позволительно, а что недопустимо приличной женщине, в чем секрет удачного замужества и как исполнение «супружеского долга» согласуется с представлениями викторианских докторов об анатомии и физиологии… О’Нилл готова ответить на все жизненно важные вопросы.

И уж поверьте, повседневный наряд весом под 20 килограммов  —  здесь меньшее из зол. Просто пройтись по улице и не прослыть распутницей – сложнейшая наука! Да и сам променад едва ли доставит привычное в современном мире удовольствие, потому что грязи на улицах больших городов едва ли не по колено, центральную канализацию еще не придумали, нечистоты сливают куда придется, а легкий весенний ветерок полнится дымом и копотью и доносит непередаваемые ароматы ближайшей скотобойни.

Читайте по теме
«Фамильный узел» — роман о том, как связать удавку из семейных уз

А ведь надо еще уметь правильно принять гостей, чтобы не пострадала семейная репутация, рачительно вести хозяйство, по всем правилам муштруя домашнюю прислугу, и ни в коем случае не злить мужа, доставить которому неудовольствие проще простого – достаточно не вовремя с ним заговорить или как-нибудь слишком выразительно нахмуриться. Тонкую грань между фригидностью и постыдной половой распущенностью в собственной спальне тоже мудрено нащупать. 

Но и жаловаться на такую жизнь, имейте в виду, себе дороже. Доктора тут же сочтут, что у вас истерия, пропишут электрошоковую терапию, ледяные обливания, а то и еще что похуже.

Впрочем, просто изъявить желание заниматься каким-нибудь хобби, слишком много читать, размышлять или пренебрегать любой из своих женских обязанностей чревато тем же диагнозом, от которого недалеко и до признанного сумасшествия. Да, Джейн Эйр и Скарлетт О’Хара о таком не предупреждали. А стоило бы.

О’Нилл не только отлично удается на протяжении всей книги держать читательское внимание, приоткрывая все новые и новые завесы тайн с самых разных сторон подлинной викторианской жизни. Взяв тон этакой своенравной и язвительной наставницы для леди XIX века, она оказывается удивительно талантливой рассказчицей.

В «Это неприлично» — недаром книга стала бестселлером — еще и отменно соблюден баланс между ужасным и смешным, курьезным и серьезным.

Отчего историко-культурологический нон-фикшн у О’Нилл превращается в головокружительный, увлекательный и ни секунды не скучный аттракцион, где есть повод и от души посмеяться авторской шутке, и испытать легкий шок, узнав неожиданную подробность, и по-настоящему ужаснуться.

А в итоге заодно с автором испытать гигантскую благодарность к тем отважным прапрабабушкам нынешних поколений, которые на исходе галантного века объявили себя суфражистками и в корне перевернули представление о женских правах и свободах
Ссылка:
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
«Медвежий угол» — не умилительный роман Бакмана, в котором все решает хоккей
«Фамильный узел» — роман о том, как связать удавку из семейных уз
Пять действительно полезных книг для женщин к 8 Марта
«Всеобщая теория забвения»: карликовый бегемот танцует заирскую румбу
«Осень Европы» — отменный шпионский нуар в декорациях недалекого будущего
«Красота — это горе» на стыке эпоса, мифа и исторической достоверности
О собаках, потере волос и первой любви. Три книги 12+ и для взрослых
Что купить в подарок в книжных магазинах Бишкека
«Записки Хендрика Груна» о том, как устраивать вечеринки в 80 лет
Четыре отличных детских автора, о которых вы могли не знать
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
Драка с&nbsp;участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
Бывший депутат от&nbsp;СДПК о&nbsp;том, почему место Алмазбека Атамбаева в&nbsp;тюрьме Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме
В&nbsp;Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города