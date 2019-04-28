«Это неприлично»: вам бы не понравилось в мире галантных манер и кринолинов

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор Telegram-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн.

Сегодня речь пойдет о книге Терезы О’Нилл «Это неприлично».

Нон-фикшн с подзаголовком «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди» обещает раскрыть всю правду об интимных и бытовых аспектах жизни женщин в ту эпоху, которую больше всего принято романтизировать.

И очень зря! Потому что на самом деле романисты XIX века много чего недоговаривали…

Литература и кинематограф создали идеальную картинку галантного века, в котором родиться женщиной (разумеется, богатой и знатной, никто же не представляет себя ординарной прачкой или кухаркой) – сущее удовольствие. Элегантные наряды и причудливо уложенные локоны, тонкое искусство флирта с самыми любезными и благородными джентльменами, бесконечные балы, роскошные экипажи. Сильный пол сдувает с леди пылинки, а проворная личная горничная чуть что спешит на помощь.

Что ж, звучит действительно привлекательно, рассуждает Тереза О’Нилл, с первых страниц высмеивая укоренившийся культурный миф, и предлагает вместе совершить историческое путешествие в XIX век под маской той самой благонравной леди, которой так приятно себя воображать.

Вот только это будет настоящий XIX век, без прикрас: с чудовищной антисанитарией, очень своеобразными представлениями о гигиене, карательной медициной, жесткими социальными условностями и невыносимо ханжеской моралью.

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Как и во что следует одеваться, проснувшись поутру, где искать туалет и что он собой будет представлять, какие косметические средства и бьюти-процедуры в ходу у дам позапрошлого века, что позволительно, а что недопустимо приличной женщине, в чем секрет удачного замужества и как исполнение «супружеского долга» согласуется с представлениями викторианских докторов об анатомии и физиологии… О’Нилл готова ответить на все жизненно важные вопросы.

И уж поверьте, повседневный наряд весом под 20 килограммов — здесь меньшее из зол. Просто пройтись по улице и не прослыть распутницей – сложнейшая наука! Да и сам променад едва ли доставит привычное в современном мире удовольствие, потому что грязи на улицах больших городов едва ли не по колено, центральную канализацию еще не придумали, нечистоты сливают куда придется, а легкий весенний ветерок полнится дымом и копотью и доносит непередаваемые ароматы ближайшей скотобойни.

А ведь надо еще уметь правильно принять гостей, чтобы не пострадала семейная репутация, рачительно вести хозяйство, по всем правилам муштруя домашнюю прислугу, и ни в коем случае не злить мужа, доставить которому неудовольствие проще простого – достаточно не вовремя с ним заговорить или как-нибудь слишком выразительно нахмуриться. Тонкую грань между фригидностью и постыдной половой распущенностью в собственной спальне тоже мудрено нащупать.

Но и жаловаться на такую жизнь, имейте в виду, себе дороже. Доктора тут же сочтут, что у вас истерия, пропишут электрошоковую терапию, ледяные обливания, а то и еще что похуже.

Впрочем, просто изъявить желание заниматься каким-нибудь хобби, слишком много читать, размышлять или пренебрегать любой из своих женских обязанностей чревато тем же диагнозом, от которого недалеко и до признанного сумасшествия. Да, Джейн Эйр и Скарлетт О’Хара о таком не предупреждали. А стоило бы.

О’Нилл не только отлично удается на протяжении всей книги держать читательское внимание, приоткрывая все новые и новые завесы тайн с самых разных сторон подлинной викторианской жизни. Взяв тон этакой своенравной и язвительной наставницы для леди XIX века, она оказывается удивительно талантливой рассказчицей.

В «Это неприлично» — недаром книга стала бестселлером — еще и отменно соблюден баланс между ужасным и смешным, курьезным и серьезным.

Отчего историко-культурологический нон-фикшн у О’Нилл превращается в головокружительный, увлекательный и ни секунды не скучный аттракцион, где есть повод и от души посмеяться авторской шутке, и испытать легкий шок, узнав неожиданную подробность, и по-настоящему ужаснуться.

А в итоге заодно с автором испытать гигантскую благодарность к тем отважным прапрабабушкам нынешних поколений, которые на исходе галантного века объявили себя суфражистками и в корне перевернули представление о женских правах и свободах