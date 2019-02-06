«Газпром Кыргызстан» приостановил прием платежей через «Мобильник»

«Газпром Кыргызстан» временно приостановил прием платежей через «Мобильник». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В связи с нестабильной работой и техническими задержками системы по приему онлайн-платежей ОсОО «Мобильник» «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через электронный кошелек и платежные терминалы «Мобильник».

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При этом все остальные возможности для осуществления платежей за природный газ работают в штатном режиме.

«Газпром Кыргызстан» рекомендует потребителям природного газа совершать платежи через альтернативные системы, поддерживающие онлайн-платежи, в том числе QIWI, Quickpay, UMAI, «АсИсНур», в кассах коммерческих банков, ГП «Кыргызпочтасы».

Для удобства потребители природного газа могут произвести оплату в Центрах обслуживания населения в Бишкеке по улицам Горького, Фучика, 19, Ахунбаева, 186/1, Жибек Жолу, 150, Токтогула, 45, по проспекту Чуй, 230.

Справки по телефону Единой справочной службы: 4444 (звонок с мобильного бесплатный).

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет. Владельцы кошельков «Мобильник. Деньги» могут переводить остатки средств на счета в банке «Бай Тушум».