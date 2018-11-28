Сотрудник УОБДД не признает факта погони за мотоциклом дочери Орзубека Назарова

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают уголовное дело по ДТП, в котором пострадала дочь чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова.

Орзубек Назаров требует 10 миллионов сомов компенсации от МВД. Он считает, что в ДТП, в котором пострадала его дочь, виноваты сотрудники УОБДД.

В ходе суда опросили сотрудника УОБДД. Он, по версии следствия, гнался за мотоциклом, на котором была дочь спортсмена.

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Милиционер рассказал, что в ночь, когда случилось ДТП, он стоял на посту по проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке. Ему позвонил старший инспектор и попросил приехать на пересечение улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.

«На месте была скорая помощь и патрульный экипаж. Погони за мотоциклом не было», — сказал милиционер.

Напомним, в августе 2017 года дочь Орзубека Назарова Аделина во время езды на мотоцикле с другом врезалась в автомобиль. Мотоциклист скончался на месте. Один из пассажиров автомобиля позднее умер в больнице. Девушка получила травмы. Прокуратура выяснила, что за мотоциклом необоснованно гнались два сотрудника УОБДД, и возбудила уголовное дело.