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Спорт

Чемпион мира по боксу Орзубек Назаров презентует свою книгу «И снова бой...»

Семикратный чемпион мира среди профессионалов, шестикратный чемпион Азии и Океании, чемпион Европы по боксу Орзубек Назаров презентует книгу «И снова бой...» Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С 1983 года я вел дневниковые записи. Заносил в блокнот яркие переживания, небольшие открытия. Возможно, интуитивно чувствовал, что когда-нибудь я расскажу о своей истории всему миру. Если позволите мне быть вашим проводником до конца этой книги, то, думаю, вы начнете смотреть на мир немного по-другому, немного как я», — написал он.

Презентация состоится 24 апреля. Книгу можно приобрести на двух языках.
Ссылка: https://24.kg/sport/191038/
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Чемпион мира по боксу Орзубек Назаров презентует свою книгу «И снова бой...»