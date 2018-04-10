Орзубек Назаров подал иск к МВД на 10 миллионов сомов и объяснил почему

Семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров объяснил ИА «24.kg», почему подал иск к МВД на 10 миллионов сомов.

Напомним, в августе 2017 года дочь Орзубека Назарова Аделина во время езды на мотоцикле с другом врезалась в автомобиль. Мотоциклист скончался на месте. Один из пассажиров автомобиля позднее умер в больнице. Аделину доставили в реанимацию.

Прокуратура выяснила, что за мотоциклом необоснованно гнались два сотрудника УПМ, и возбудила уголовное дело. «Его передали в ГКНБ, чей следственный отдел вел расследование. 30 декабря Госкомитет вынес постановление о завершении дела и передал его в суд, — рассказал Орзубек Назаров. — Самое интересное, что до 30 декабря эти два сотрудника продолжали работать в УПМ».

Суд начался в январе. Прокуратура предъявила обвинение по двум статьям: за превышение полномочий и оставление места происшествия.

Обвиняемые вину не признают. Выступила на суде и Аделина Назарова. Следующие слушания намечены на 17 апреля.

«Судья очень грамотный. У него толерантный подход. Знает все нюансы дела, — отметил Орзубек Назаров. — Надеюсь, до лета суд закончится».

«В рамках суда я подал иск к МВД на 156 тысяч сомов за возмещение материального ущерба и на 10 миллионов сомов в качестве компенсации морального ущерба. В Интернете сразу стали писать гадости, мол, Назаров решил заработать. Мне нужна справедливость. Хочу, чтобы восторжествовала законность. А деньгам найду применение. Все увидят, что они уйдут на благие дела, — отметил Орзубек Назаров. — Речь не только обо мне. Есть и другие похожие случаи, где человек по разным причинам не может постоять за свои интересы».

Рассчитываю, что у дела будет резонанс и в дальнейшем руководство и сотрудники МВД будут чувствовать ответственность. Это моя главная задача. Это нужно моей стране. Орзубек Назаров

«То, что пережила моя дочь, моя семья, не оценивается деньгами. В общей сложности, ребенок перенес шесть-семь операций. Восстановление проходит очень тяжело. Бывает, Аделина чувствует себя хорошо, а бывает, наоборот, — отметил Орзубек Назаров. — Физическая боль пройдет. Есть сложности в психологическом плане. Происходят перепады настроения. Постоянно борется с собой. Полгода не посещала школу. Сейчас ходит, догоняет программу, хочет в этом году закончить 11-й класс».