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Общество

Семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров выдал замуж дочь

Семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров выдал замуж дочь. Фотографии со свадьбы он выложил на своей странице в Facebook.

Орзубек Назаров не уточнил, кто стал избранником невесты. «Проводил доченьку, отдал в надежные руки. Счастья и любви, дети!» — пожелал он.

Орзубек Назаров — семикратный чемпион мира по боксу, многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании. Государственный и общественный деятель КР. Заслуженный мастер спорта СССР. Его дочь Аделина в августе 2017 года во время езды на мотоцикле с другом врезалась в автомобиль. Мотоциклист скончался на месте. Один из пассажиров машины позднее умер в больнице. Девушка получила травмы. Прокуратура выяснила, что за мотоциклом необоснованно гнались два сотрудника УОБДД, и возбудила уголовное дело в отношении работников милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239791/
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