50 миллионов сомов для Союза писателей. Версия Алмазбека Атамбаева

Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев рассказал в интервью телеканалу «Апрель» про свою версию аферы в Союзе писателей Кыргызстана.

Журналисты напомнили о слухах, что в начале 90-х Алмазбек Атамбаев присвоил 50 миллионов рублей, предназначенных Союзу писателей. Он поднял документы в бухгалтерии.

«В Литературном фонде с 1989 года я являюсь председателем, оказываю помощь писателям. Чтобы был не пустой разговор, я взял просто справку Финансовой инспекции КР, по итогам ревизии деятельности правления Союза писателей за период с 1992 по 1994 год. Ревизия произведена при участии первого секретаря Союза писателей Жакшылыкова, в присутствии главного бухгалтера. Хочу сказать, что у меня не было даже права подписи. Союз писателей получил 60 миллионов рублей кредита. Из них 15 миллионов рублей планировали направить на строительство нового дома, 45 — на создание четырех издательских комплексов, но полученные кредиты в сумме 59 миллионов 920 тысяч рублей перечислены в созданный Жакшылыковым и еще одним покойным писателем на создание малого предприятия и одного издательского комплекса. А 46 миллионов рублей из малого предприятия в какую-то международную ассоциацию. Фактически там была афера, которую провернул Жакшылыков. Еще один писатель, он умер, не хочу его сейчас называть», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он уверен, что его намеренно оклеветали. «Мои противники знают, что против меня каких-либо фактов нет. И они прибегают к клевете. Тридцать лет назад и сейчас — разницы нет. Против Атамбаева главное орудие — клевета. Потому что я ведь честный человек, всегда чисто работал и честно зарабатывал. Не думал, что придется поднимать такие бумаги. Кстати, сами писатели об этом знали, подписали про это заявление. Все тогда требовали акт проверки. Требовали наказать. Но у Жакшылыкова были очень хорошие отношения с Акаевичем... А нынешние власти пошли дальше Акаева и Бакиева», — отметил лидер СДПК.

Три года назад сбежавший в 2005 году Аскар Акаев дал интервью региональному телеканалу и рассказал, что якобы Алмазбек Атамбаев, будучи главой Союза писателей, присвоил 60 миллионов рублей, предназначенных для строительства дома писателям.