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Общество

В Кыргызстане предлагают амнистировать больных и несовершеннолетних заключенных

Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение законопроект «Об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 80-летия памяти жертв политических репрессий 1938 года». Об этом 24.kg сообщил депутат Талант Мамытов.

По его словам, законопроект предусматривает амнистию больных заключенных, несовершеннолетних и лиц, совершивших нетяжкие преступления.

«Планируется сократить срок или освободить от наказания мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Люди с инвалидностью I и II групп также попадают под амнистию. Кроме того, планируется амнистировать людей, являющихся единственными кормильцами в семье, и тех, кто имеет на иждивении не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья I и II групп», — рассказал Талант Мамытов.

Он отметил, что люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, под амнистию не попадут. В частности, это осужденные за коррупцию, убийства, мошенничества в особо крупном размере, дезертирство, нарушения правил вождения или эксплуатации машин, халатность.
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